Silent Hill The Short Message supera il milione di download

Silent Hill: The Short Message (trovate qui la nostra Recensione) ha superato il milione di download, ha annunciato Konami. La nuova esperienza di Silent Hill è stata lanciata per PlayStation 5 tramite PlayStation Store come download gratuito il 31 gennaio.

Silent Hill: The Short Message è ambientato nella città immaginaria economicamente depressa di Kettenstadt, in Germania, piuttosto che nell’omonima città di Silent Hill. Il titolo si svolge interamente all’interno di un complesso di appartamenti abbandonato chiamato “Villa”, un popolare punto di graffiti e famigerato luogo di suicidio tra le ragazze adolescenti. Una giovane donna di nome Anita riceve un messaggio dalla sua amica e famosa artista di graffiti Maya, conosciuta online come CB (Cherry Blossoms), per incontrarsi nella Villa e, entrando, segue una scia di opere d’arte di Maya in tutto l’edificio. Durante la sua ricerca, ha dei flashback riguardanti le molestie online che ha subito mentre cercava di essere popolare online come Maya. Nel corso del gioco, si ritrova anche inseguita da un mostro completamente ricoperto di fiori di ciliegio in fiore. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Konami:

Seguendo i messaggi della sua amica Maya, Anita si ritrova in un condominio fatiscente, famigerato per le voci di suicidio. Trascinata all’interno, Anita scopre presto che il suo senso della realtà è andato in frantumi quando incontra spazi bizzarri, ultraterreni e mostri contorti. Il messaggio di Maya era chiaro: “Non puoi andartene finché non lo trovi”, ma cos’è che Anita sta veramente cercando?

Silent Hill: The Short Message, la nuovissima e moderna esperienza della serie, è disponibile esclusivamente per PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.