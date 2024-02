Pacific Drive: demo disponibile durante l’evento Steam Next Fest, annunciate edizioni fisica e Deluxe

Prepara l’attrezzatura per un viaggio su strada da cui, forse, non farai mai ritorno: Pacific Drive (trovate qui il nostro Provato) entra nello Steam Next Fest. Disponibile su Steam, questa demo offre ai giocatori la possibilità di mettersi al volante prima del lancio dell’attesissimo titolo d’azione di sopravvivenza, previsto per il 22 febbraio. Nella demo, disponibile nell’ambito dello Steam Next Fest, avrete l’opportunità di esplorare l’inizio dell’avventura di Pacific Drive e affrontare la sua prima avvincente missione prima del lancio. Inoltre, un’edizione fisica distribuita da Maximum Games sarà disponibile presso rivenditori selezionati a partire dal 9 aprile. Dal 22 febbraio è disponibile anche un’edizione Digitale Deluxe che contiene vari oggetti con cui personalizzare la propria station wagon, tra cui un kit di stickers in stile navetta spaziale, un set di adesivi di stelle fosforescenti, antenne a forma di stella cadente, un bobblehead di Laika the Space Pup e altro ancora. Di seguito una panoramica:

Sigillata per decenni dal governo degli Stati Uniti, la Zona di Esclusione Olimpica è diventata una fotografia contorta e misteriosa del Pacifico nordoccidentale, piena di radiazioni e di pericolose anomalie. Imprigionato all’interno delle sue mura di 400 metri, hai come unica compagnia una station wagon e la vostra astuzia per difenderti. Esplora il paesaggio in costante mutamento, raccogliendo tutti i materiali possibili per sopravvivere, mentre cerci una via d’uscita e le risposte ai misteri che vi si celano. Seguite le voci misteriose che sentite alla radio per comprendere i fenomeni soprannaturali che ti circondano. Unico rifugio sicuro in un mondo ostile e in continua evoluzione, il vostro garage che ti permette di effettuare riparazioni di base, di rinforzare il vostro mezzo e di aggiungere tutta una serie di gadget. L’unica speranza per sopravvivere alla Zona di Esclusione Olimpica, è conoscere a fondo la vostra auto.

Articoli Consigliati Final Fantasy VII Rebirth: seguite lo State of Play dedicato con noi su Twitch Foamstars è disponibile da oggi per gli abbonati PlayStation Plus

Pacific Drive è disponibile per il pre-ordine su PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store e verrà lanciato il 22 febbraio 2024.