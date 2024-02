Bears in Space: annunciata data di uscita, demo disponibile allo Steam Next Fest

Broadside Games e Ravenscourt sono lieti di annunciare che Bears in Space sarà disponibile il 22 marzo 2024 su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Per dare un’occhiata ai meccanismi del gioco, guarda il nuovissimo trailer di gameplay. I giocatori possono mettere le mani sulla nuova demo di Bears in Space durante lo Steam Next Fest. La demo non si limita ad affrontare orde di robot. I giocatori potranno cimentarsi in uno scontro con il Kraken, in sette missioni secondarie e nei minigiochi BasketCube e Bearjira. Potranno inoltre mettere le mani su una pletora di armi del gioco, dall’SFG al Propeller Hat, e molto altro ancora. Di seguito una panoramica del gioco:

Tuffati a capofitto in orde di robot assetati di petrolio mentre vesti i panni di Maxwell Atoms, un astronauta trasformato in naufrago extraterrestre, il cui DNA è stato fuso con Beartana, la She-Bear. Parti per un’avventura fuori dal mondo, divertente e bizzarra, creata da un team di tre amici australiani, che ti porterà ad attraversare location emozionanti e varie, da terre desolate e carnevali spaziali ad antichi templi nascosti e altro ancora, mentre cerchi di ritrovare la strada per la Terra e, se sei in tempo, di salvare il tuo equipaggio. Lascia che il caos si scateni e che i proiettili volino: è arrivata l’ora di Bear vs. Robot.

Bears in Space è uno sparatutto in prima persona ricco di azione e di proiettili, in arrivo su PC tramite Steam ed Epic Games Store il 22 marzo 2024 al prezzo di 19,99 €. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.