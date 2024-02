Final Fantasy VII Rebirth: la demo sarà disponibile dopo lo State of Play, confermato!

Square Enix presenterà Final Fantasy VII Rebirth in un nuovo State of Play alle 15:30 PT (le 00:30) del 7 febbraio. Anche se sembrava pronto a rilasciare una demo del titolo prima del suo lancio alla fine di questo mese, ora è stato confermato grazie ad un annuncio trapelato su Twitter da @Wario64.

Come Wario64 ha condiviso su Twitter, è apparso un annuncio sulla dashboard di PlayStation 5 per la demo, indicando che è ora disponibile (ma non è così). Si nota che i giocatori possono “mettersi nei panni di Cloud o Sephiroth durante l’episodio di Nibelheim”. I giocatori possono giocare al capitolo di apertura e avventurarsi attraverso la mappa del mondo, anche se resta da vedere quanto sarà estesa questa libertà. Probabilmente il trailer è stato trasmesso in anticipo e dovrebbe essere trasmesso durante lo State of Play. Square rivelerà anche nuovi dettagli sul gioco. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Caratteristiche

Esplora un vasto mondo, che prende vita con un nuovo livello di fedeltà grafica, sviluppato appositamente per sfruttare la potenza della console PS5.

Assisti al viaggio personale di ogni membro del gruppo e rafforza i loro legami per lavorare insieme e affrontare potenti nemici.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato il 29 febbraio per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

PSN confirms that a Final Fantasy VII Rebirth demo is coming tomorrow (says it's "out now" but I think the trailer was meant for tomorrow)

"…allowing you to step into the shoes of either Cloud or Sephiroth during the Nibelheim episode" pic.twitter.com/T9YbqGqQIN

— Wario64 (@Wario64) February 6, 2024