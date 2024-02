Elden Ring: versione mobile in sviluppo?

Secondo quanto riferito, Tencent sta lavorando su una versione mobile di Elden Ring. Lo riferisce la Reuters citando tre persone a conoscenza della vicenda. Tencent, che possiede una partecipazione del 16% dello sviluppatore FromSoftware per il titolo action RPG, è anche licenziatario del gioco e, secondo quanto riferito, sta lavorando da tempo su un prototipo di una versione mobile. Secondo il rapporto, Tencent prevede di rendere Elden Ring un gioco free-to-play con acquisti in-app, citando Genshin Impact come ispirazione. FromSoftware e Tencent non hanno risposto a Reuters quando è stato chiesto loro un commento sul potenziale porting.

Elden Ring è stato rilasciato per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 25 febbraio 2022 ed è stato uno dei giochi più venduti dell’anno. Pochi giorni prima del primo anniversario della sua uscita, l’editore Bandai Namco affermò che il gioco aveva venduto 20 milioni di copie. Shadow of the Erdtree è stato annunciato tre giorni dopo il primo anniversario del titolo, anche se non sono stati confermati ulteriori dettagli sull’espansione. Inoltre, in un aggiornamento di dicembre, il produttore di Elden Ring Yasuhiro Kitao ha detto che lo sviluppo dell’espansione sta procedendo bene, ma ha suggerito che i fan non dovrebbero aspettarsi un rilascio nel prossimo futuro. Anche la società madre di From Software, Kadokawa, ha affermato a novembre che lo sviluppo del DLC stava “procedendo senza intoppi” . Di seguito una panoramica tramite Steam:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.

Caratteristiche

Open World : un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combatti minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista.

: un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combatti minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista. Create il vostro personaggio : create da zero il vostro eroe, potete personalizzarne l’equipaggiamento scegliendo armi, corazze e incantesimi. Sviluppate le sue capacità in base al tuo stile di gioco, favorendo la forza fisica o puntando sulle pratiche magiche.

: create da zero il vostro eroe, potete personalizzarne l’equipaggiamento scegliendo armi, corazze e incantesimi. Sviluppate le sue capacità in base al tuo stile di gioco, favorendo la forza fisica o puntando sulle pratiche magiche. Avventura epica: vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno.

Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.