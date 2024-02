Honkai Star Rail: trailer sulle abilità di Black Swan

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) il JRPG di Hoyoverse si è aggiornato alla versione 2.0, If One Dreams At Midnight, che include il anto atteso nuovo regno Penacony. Per l’occasione, Hoyoverse ha pubblicato nuovo trailer dedicato al personaggio Black Swan, dove vengono approfondite le sue abilità in battaglia. Di seguito la descrizione del trailer tramite YouTube:

Tutte le maestose “storie” del cosmo sono formate da innumerevoli “memorie” minuscole. Il mondo gira. I mari si asciugano. Le stagioni della vita e dell’inaridimento si incrociano e si riattraversano. Un filo informe passa nel suo occhio, trafiggendo le catene del destino e diventando la sostanza che tesse il futuro.

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.