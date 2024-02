Foamstars è disponibile da oggi per gli abbonati PlayStation Plus

Square Enix ha pubblicato oggi Foamstars, il suo nuovo sparatutto 4v4 a base di schiuma, in esclusiva su PlayStation5 e PlayStation 4 come gioco mensile di febbraio di PlayStation Plus. Gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare Foamstars, scaricarlo e giocarci senza costi aggiuntivi fino al 4 marzo 2024. Chi riscatterà il gioco in questo periodo lo avrà a disposizione nella propria raccolta PlayStation Plus e potrà continuare a giocarci finché disporrà di un abbonamento attivo.

Stagione Uno: Esplosione stellata

Foamstars inizia con la Stagione 1, “Esplosione stellata“, una festa a base di schiuma ricca di contenuti che include i seguenti eventi:

Festa da classifica: Scala la classifica di Foamstars gareggiando in due eventi stagionali a tempo limitato, Festa da classifica stella solitaria per il gioco in singolo e Festa da classifica in stile tribale a squadre.

Festa estrema: sfida altri giocatori in due modalità speciali a tema: la Festa a tema Mel T, in cui tutti combattono controllando Mel T, e la Festa invisibile, in cui tutti sono appunto invisibili.

Festa del Buon FriYAY: un evento giocabile in determinati weekend senza vincitori e sconfitti che offre l’opportunità di provare Rocco Parrocco, la stagione successiva del gioco.

Stagioni di Foamstars

Il titolo sarà aggiornato con contenuti gratis stagionali a tema nel corso di un anno. Una Stagione dura circa cinque settimane e aggiunge un nuovo personaggio e un assortimento di mappe, eventi ed elementi cosmetici. Ogni Stagione include un nuovo Pass per la stagione, in cui i giocatori dovranno avanzare ottenendo punti esperienza (XP) affrontando combattimenti, missioni e sfide per sbloccare varie ricompense. Tutti i giocatori avranno accesso immediato alle nuove modalità e mappe per poter sempre partecipare alla festa di Foamstars, più la possibilità di sbloccare i nuovi personaggi avanzando nei livelli e completando le sfide. È disponibile al prezzo di €5.99 un Pass per la stagione Premium, che permette di sbloccare immediatamente i personaggi del Pass per la stagione e ottenere elementi cosmetici aggiuntivi specifici per la Stagione.

Dal 5 marzo 2024, Foamstarssarà disponibile al prezzo di €29.99 su PlayStation Store e richiederà un abbonamento a PlayStation Plus.