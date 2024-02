Safer Internet Day: IIDEA rilancia Tutto sui Videogiochi, portale educativo dedicato a genitori e educatori

In occasione del Safer Internet Day, la ricorrenza annuale per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, rilancia Tutto sui videogiochi.it, il portale dedicato ai genitori, agli educatori e a tutti coloro che vogliono comprendere meglio il mondo dei videogiochi e utilizzarli al meglio delle loro potenzialità.

Nato in collaborazione con PEGI S.A., l’organizzazione indipendente che gestisce il sistema paneuropeo di classificazione dei videogiochi PEGI (Pan European Game Information), il rinnovato Tutto sui Videogiochi mette a disposizione informazioni e risorse utili come guide testuali, video tutorial e raccomandazioni mirate a guidare i genitori nell’utilizzo consapevole dei videogiochi da parte di bambini e ragazzi.

A partire dalla nuova veste grafica, tante le novità da oggi disponibili sul portale, ora ottimizzato per la fruizione da dispositivo mobile e da tutte le principali piattaforme. All’interno del sito, dotato di un motore di ricerca della classificazione dei videogiochi, si possono trovare schede per orientarsi nella scelta dei videogiochi più adatti a bambini e ragazzi, oltre alle campagne attivate dall’associazione.

Resta alta l’attenzione anche sul tema della sicurezza online: non a caso, IIDEA ha scelto di rilanciare il portale in concomitanza con il Safer Internet Day. Molti videogiochi prevedono infatti la possibilità di giocare online insieme ad altri giocatori ed è importante guidare i genitori non solo nella scelta informata dei titoli più adatti in base all’età grazie alla classificazione PEGI, ma anche aiutarli a limitare o disabilitare alcune funzionalità di gioco, tutelando i minori da comportamenti e interazioni non sicure. Le guide presenti su Tuttosuivideogiochi.it offrono indicazioni pratiche sull’attivazione dei sistemi di controllo parentale, che permettono ai genitori di monitorare o controllare i comportamenti di gioco dei propri figli secondo differenti parametri, come i limiti di tempo di gioco, il limite agli acquisti in-app o l’interazione online con altri utenti.

Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, ha dichiarato:

Siamo lieti di svelare, durante il Safer Internet Day, la nuova interfaccia di Tutto sui Videogiochi, il nostro portale a misura di genitore: la giornata di oggi ci permette di ribadire le informazioni e i consigli utili per un’esperienza videoludica sicura. Le raccomandazioni sul portale, unitamente all’ascolto attivo dei propri figli e al dialogo aperto con loro sui videogiochi, permettono di sfruttarne al meglio le potenzialità e di usufruire dei benefici che possono apportare a livello cognitivo ed educativo, oltre che sociale.

Le buone pratiche per vivere un’esperienza di gioco positiva in famiglia contenute nel portale Tutto Sui Videogiochi saranno divulgate anche sui social, grazie alla collaborazione con i genitori Daniele Marzano e Mickol Lopez sul loro profilo Instagram @guidasenzapatente. IIDEA, impegnata da sempre nella sensibilizzazione delle famiglie nell’ambito videoludico, con il rilancio del portale rafforza i messaggi della campagna multicanale “Prendi il controllo” dello scorso dicembre, con l’obiettivo di promuovere verso i genitori e gli educatori semplici regole che permettano di gestire al meglio i videogiochi in famiglia e vivere al meglio il loro utilizzo da parte di bambini e ragazzi.