Acer presenta il Chromebox Mini

Acer ha presentato il nuovo Chromebox durante l’evento Integrated Systems Europe (ISE). Questo innovativo dispositivo rappresenta una nuova generazione di soluzioni di digital signage, in grado di offrire elevate prestazioni, sicurezza dei dati, facilità di controllo remoto e gestione del dispositivo attraverso ChromeOS. Il mercato della segnaletica digitale è in rapida crescita e si prevede che raggiungerà i 45,94 miliardi di dollari entro il 2030, spinto da settori come la vendita al dettaglio, l’ospitalità, la sanità e l’istruzione che ricercano esperienze avanzate e interattive per i consumatori. Acer Chromebox Mini si presenta come soluzione scalabile ed economica, diventando un nuovo punto di riferimento per i media player di digital signage. Il nuovo dispositivo consente alle piccole e medie imprese di comunicare con i propri clienti in modo semplice, remoto ed efficace, soddisfacendo la crescente domanda di soluzioni informative in ambito digitale.

Gestisce facilmente fino a tre uscite video simultanee, grazie alle doppie porte HDMI 1.4b e USB Tipo C, che aggiungono versatilità a una varietà di configurazioni di display. Il design compatto ed elegante permette di integrarlo perfettamente in qualsiasi installazione di digital signage, mentre l’architettura senza ventole contribuisce a un funzionamento silenzioso e affidabile, fondamentale per un utilizzo continuo e ininterrotto. Il dispositivo è inoltre dotato delle più recenti opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 6, BluetoothTM 5.2 e una porta Gigabit Ethernet, per offrire prestazioni di rete senza compromessi. Per adattarsi a diverse configurazioni, Chromebox Mini è dotato di accessori opzionali, tra cui una tastiera e un mouse USB Chrome, nonché un kit di montaggio VESA, che garantisce la piena compatibilità con qualsiasi tipo di display LFD e sistemi di segnaletica digitale. Integrazione e gestione senza soluzione di continuità. Grazie a ChromeOS, Acer Chromebox Mini è una scelta versatile per una vasta gamma di applicazioni, dagli spazi commerciali ad alto traffico agli ambienti didattici interattivi.

ChromeOS offre un’implementazione rapida, aggiornamenti di sicurezza automatici e supporto a lungo termine per garantire affidabilità e prestazioni costanti. Inoltre, la console di amministrazione Google basata su cloud consente un’ampia personalizzazione con oltre 500 policy configurabili per la gestione remota. Con l’upgraded a ChromeOS o Kiosk & Signage, che offre controlli di sicurezza avanzati, gestione semplificata e monitoraggio IT scalabile, Chromebox Mini risponde perfettamente alle esigenze sempre più complesse di digital signage. Trasformare le aziende con soluzioni digitali avanzate, il nuovo Chromebox Mini si aggiunge alla vasta gamma di soluzioni Acer di digital signage per soddisfare le esigenze del mercato in continua evoluzione, tra cui gli schermi di grande formato (LFD). Dai display LFD 4K ad alta risoluzione ai video wall immersivi, dalle lavagne interattive alle soluzioni specializzate fronte-finestra, Acer si rivolge a svariati ambienti business. Progettato per integrarsi perfettamente con qualsiasi tipo di schermo grazie al kit di montaggio VESA, il Chromebox Mini rappresenta l’impegno di Acer nel combinare tecnologia all’avanguardia con applicazioni pratiche, fornendo alle aziende una suite completa di strumenti per la pubblicità d’impatto, la condivisione delle informazioni e l’interazione con i clienti.