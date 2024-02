Xbox Game Pass: ecco i titoli della prima parte di febbraio 2024

Microsoft ha svelato Xbox Game Pass nella prima parte di febbraio 2024. Dopo Persona 3 Reload e Anuchard (quest’ultimo disponibile da oggi) arriveranno altri 7 titoli, in cui spicca il remake di Resident Evil 3. Nel titolo della news su Xbox Wire viene segnato anche Tales of Arise, ma poi non compare all’interno della notizia. ufficialmente i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo dei giochi dinella prima parte di. Dopo Persona 3 Reload e Anuchard (quest’ultimo disponibile da oggi) arriveranno altri 7 titoli, in cui spicca il remake di. Nel titolo della news su Xbox Wire viene segnato anche, ma poi non compare all’interno della notizia.

Non sono presenti titoli al day one, ma è stato comunque svelato che MLB the Show 24 arriverà nel servizio al day-one (19 marzo).

Potete vedere la lista intera con giorno in cui sarà disponibile qui sotto.