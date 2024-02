Rollin’ Rascal: trailer per l’inizio della campagna Kickstarter

Da oggi 6 febbraio è partita la campagna Kickstarter di Rollin’ Rascal, action-platform focalizzato sulla velocità, che prende spunto in particolar modo Sonic, e per l’occasione il team di sviluppo Curiomatic ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Al momento inoltre è possibile testare la demo del gioco su Steam.

L’obiettivo posto come primo goal è a 50 mila dollari (circa 46 mila euro), e la campagna si chiuderà il 7 marzo alle ore 16:00. Nei diversi tier da scegliere, è segnato che la consegna stimata è per luglio 2026.

Articoli Consigliati WWe 2k24: trailer WrestleMania e nuovi tipi di match Xbox Game Pass: ecco i titoli della prima parte di febbraio 2024

Qui sotto potete leggere la descrizione del gioco:

Rollin’ Rascal è un platform d’azione ad alta velocità che metterà alla prova i vostri riflessi e la vostra creatività mentre sfrecciate in un mondo stravagante in cerca di avventure! Unisciti a Rascal in un’emozionante corsa piena di velocità, entusiasmo e un cast di personaggi accattivanti, un’esperienza che delizierà i fan dei classici speedster e introdurrà anche i nuovi arrivati al genere!

Caratteristiche

Platform-game ad alta velocità: Rollin’ Rascal si basa sulla velocità, sullo slancio e sull’espressione di sé! Il gameplay è stato progettato per mettere alla prova i vostri riflessi e la vostra creatività, mentre affrontate loop, curve e svolte che sfidano la gravità.

Livelli espressivi: Il nostro gioco presenta livelli molto vasti che offrono ai giocatori una varietà di modi per esprimersi attraverso il movimento. Ogni livello è ricco di percorsi multipli, scorciatoie nascoste ed elementi interattivi che premiano la curiosità e la sperimentazione.

Multiplayer online: Portate le vostre abilità sul palcoscenico globale con le gare multigiocatore online. Sfoggiate la vostra velocità e le vostre abilità gareggiando testa a testa in tempo reale. Scalate le classifiche, guadagnate premi speciali e dimostrate di essere i più veloci del mondo.

Colonna sonora adattiva: Immergetevi nel mondo di Rollin’ Rascal con una colonna sonora dinamica che si adatta al vostro gioco. Ogni livello è animato da una musica energica che migliora l’esperienza complessiva.

Qui sotto potete vedere il trailer della campagna Kickstarter.