WWe 2k24: trailer WrestleMania e nuovi tipi di match

Dopo l’annuncio di gennaio, 2K ha rivelato il trailer di gioco di WWE 2K24, che offre un primo sguardo al gameplay con nuovi tipi di match, ambientazioni, Superstar e il 2K Showcase… of the Immortals. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Qui sotto i dettagli ufficiali del trailer:

Il trailer inizia con un filmato d’effetto con Roman Reigns e LA Knight che si sfidano nel nuovo Ambulance Match, in cui l’obiettivo è quello di sfinire l’avversario, metterlo nel retro dell’ambulanza e combattere per chiudere le porte e aggiudicarsi l’incontro. Seguono una serie di anticipazioni del 2K Showcase… of the Immortals, che celebra i 40 anni di storia di WrestleMania, mettendo in evidenza momenti storici con alcune delle più grandi Superstar e Leggende di tutti i tempi, tra cui Hulk Hogan, “Stone Cold” Steve Austin, Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker e molti altri.

Una prima occhiata alla rinnovata arena di Backstage Brawl rivela nuove armi e ambienti interattivi a disposizione dei giocatori, tra cui un segnale di stop, un distributore di bibite, un bidone della spazzatura, il vetro della sala di controllo infrangibile e altro ancora. Il filmato di The Undertaker che affronta Shawn Michaels nel nuovo Casket Match, in cui l’obiettivo è mettere l’avversario sconfitto nella bara e chiudere il coperchio, farà venire i brividi ai giocatori, mentre il filmato del Match con Arbitro d’eccezione, che vede la partecipazione di Randy Orton, Solo Sikoa e Kevin Owens, mostra cosa può succedere quando un arbitro ha qualcosa da contestare a uno degli sfidanti-

Il trailer si chiude con la rivelazione di alcuni membri aggiuntivi del roster di WWE 2K24, composto da oltre 200 Superstar e Leggende, tra cui Seth Rollins, Trish Stratus, Rey Mysterio, The Judgment Day, e la menzione di un ospite speciale, che verrà presto rivelato.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K24:

• L’Edizione Deluxe sarà disponibile in formato digitale in tutto il mondo, e fisicamente negli Stati

Uniti e in territori selezionati già martedì 5 marzo 2024, mentre sarà disponibile fisicamente nel

resto del mondo venerdì 8 marzo 2024;

• La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile, solo in formato digitale, in tutto il mondo

martedì 5 marzo 2024;

• L’Edizione Standard e l’Edizione Digitale Standard Cross- Gen saranno disponibili in tutto il mondo

venerdì 8 marzo 2024.

Ulteriori informazioni sui nuovi tipi di match, sul 2K Showcase… of the Immortals, sul roster e su molto altro

saranno condivise a breve.

Qui sotto il nuovo trailer, ricordando che WWE 2k24 arriverà su PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.