CD Projekt RED rafforza il team di sviluppo per Project Orion, seguito di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha annunciato l’ingresso di alcuni membri di alto profilo nel team che lavora a Project Orion, il seguito di Cyberpunk 2077, diretto da CD PROJEKT RED North America, con sede negli Stati Uniti e in Canada.

Project Orion è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, con veterani dello studio precedentemente coinvolti in Cyberpunk 2077 e nella sua espansione Phantom Liberty a capo del progetto, tra cui Gabriel Amatangelo (Game Director), Paweł Sasko (Associate Game Director), Igor Sarzyński (Creative Director), Andrzej Stopa (Cinematic Director), Kacper Niepokólczycki (Environment Art Director), Sarah Grümmer (Acting Lead Quest Designer) e Kacper Kościeński (Engineering Director). Questo gruppo fa ora parte di un team più ampio con sede nel nuovo studio CDPR di Boston, Massachusetts.

A loro si uniscono professionisti del settore con anni di esperienza e una varietà di progetti AAA ben noti e di grande impatto:

Dan Hernberg si unisce al team come produttore esecutivo. Dan ha lavorato in precedenza come Head of Production presso Amazon Games, Head of Production and Product Management presso Panic Button e Lead Product Manager presso Blizzard Entertainment – e ha contribuito a titoli come New World, Apex Legends e Diablo III, tra gli altri.

si unisce al team come produttore esecutivo. Dan ha lavorato in precedenza come Head of Production presso Amazon Games, Head of Production and Product Management presso Panic Button e Lead Product Manager presso Blizzard Entertainment – e ha contribuito a titoli come New World, Apex Legends e Diablo III, tra gli altri. Ryan Barnard ha lavorato in passato come Game Director presso Massive Entertainment e Ubisoft, oltre che come Gameplay Director presso IO Interactive, sviluppatore di Hitman. Contribuirà con le sue competenze come Design Director.

ha lavorato in passato come Game Director presso Massive Entertainment e Ubisoft, oltre che come Gameplay Director presso IO Interactive, sviluppatore di Hitman. Contribuirà con le sue competenze come Design Director. Alan Villani entrerà a far parte del team di Project Orion in qualità di direttore tecnico, avendo precedentemente prestato la sua esperienza tecnica come vicepresidente della tecnologia di vari prodotti WB Game, compresa la direzione tecnica di diversi titoli di Mortal Kombat.

entrerà a far parte del team di Project Orion in qualità di direttore tecnico, avendo precedentemente prestato la sua esperienza tecnica come vicepresidente della tecnologia di vari prodotti WB Game, compresa la direzione tecnica di diversi titoli di Mortal Kombat. Anna Megill è una pluripremiata scrittrice e autrice di videogiochi con 20 anni di esperienza nel settore. Entra a far parte di Project Orion in qualità di Lead Writer dopo aver contribuito alla narrazione di titoli come Control (Remedy), Dishonored: Death of The Outsider (Arkane), Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft Massive), Guild Wars 2 (ArenaNet) e il prossimo Fable (Playground Games).

è una pluripremiata scrittrice e autrice di videogiochi con 20 anni di esperienza nel settore. Entra a far parte di Project Orion in qualità di Lead Writer dopo aver contribuito alla narrazione di titoli come Control (Remedy), Dishonored: Death of The Outsider (Arkane), Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft Massive), Guild Wars 2 (ArenaNet) e il prossimo Fable (Playground Games). Alexander Freed rafforzerà ulteriormente la scrittura di Project Orion. Lo scrittore di bestseller del New York Times, designer narrativo e scrittore di fumetti con oltre 15 anni di esperienza nella scrittura di videogiochi, ha lavorato in precedenza come Lead Writer presso BioWare su, tra gli altri titoli, Star Wars: The Old Republic. Ha inoltre scritto e prestato consulenza per diversi grandi studi, tra cui DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast e la divisione giochi FoxNext della 20th Century Fox.

Mentre il seguito di Cyberpunk 2077, nome in codice Project Orion, entra nelle prime fasi di sviluppo presso CD PROJEKT RED North America, la società sta attualmente assumendo personale per varie posizioni nelle sedi di Boston e Vancouver. L’elenco completo delle offerte di lavoro è disponibile sul sito ufficiale di CD PROJEKT RED e sarà ulteriormente aggiornato non appena saranno disponibili nuove posizioni.