Empyrion Galactic Survival: arriva la prima espansione, Dark Faction

Eleon Game Studios ha annunciato la release della prima espansione di sempre per Empyrion – Galactic Survival, avventura sandbox survival a tema spaziale. Disponibile su Steam a €9,99 (da oggi 6 febbraio ore 18:00 locali), l’espansione Dark Faction arriva oltre 8 anni dopo la prima release in ealry access di Empyrion e quasi 4 anni dopo il full launch, dando nelle mani dei giocatori una nuova storia da vivere. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, qui sotto alcuni screen.

Questa la descrizione del DLC:

Dark Faction introduce diverse nuove feature che portano parecchie novità in-game.

In solo o in cooperativa, preparatevi a un viaggio per scoprire le origini di una nuova potenza galattica che si sta diffondendo con un ritmo impressionante. Esplorate l’ambiente corrotto dei pianeti conquistati dalla Dark Faction e cercate di liberarli per rallentarne l’espansione, e se ci riuscite, per debellarla.

Impugnate spade alimentate a energia nel combattimento in mischia, una novità assoluta per il gioco, ed eliminate i nemici da lontano con un nuovo sistema di armi balistiche come l’arco e il lanciagranate. Mentre la tecnologia Dark Field stravolge le regole della guerra, create nuovi dispositivi come la torretta Disruptor, per paralizzare le navi nemiche disattivando il loro nucleo energetico.

Costruite le vostre immense navi e le vostre tentacolari basi planetarie nello stile della Dark Faction, recuperando i loro materiali.

Mentre Eleon alza l’asticella dei nuovi contenuti per Empyrion, Funcom (Dune: Awakening, Conan Exiles) è orgogliosa di assistere il team con il supporto al marketing e il finanziamento per accrescere il potenziale dell’esperienza sandbox a tema galattico, sia per Dark Faction che per i progetti futuri.

Eric Lucas, uno dei fondatori di Eleon Game Studios, ha dichiarato: “Dark Faction, la nostra prima espansione, è un’opportunità per il nostro team di offrire ai giocatori un nuovomodo di giocare a Empyrion, più orientato all’azione. È oscuro, teso e può essere stimolante anche per un veterano. Inoltre, con l’uscita di questa espansione, confermiamo il nostro impegno a continuare ad aggiungere aggiornamenti gratuiti al gioco base”.

Per celebrare l’uscita, il gioco base Empyrion – Galactic Survival è scontato del 60% dal 6 febbraio. I giocatori possono anche acquistare la Complete Edition, che comprende il gioco base e la Dark Faction, con un ulteriore sconto del 10%.

Qui sotto il nuovo trailer, a questo link, qualora vogliate, il nostro provato.