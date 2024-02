NBA 2k24: il nuovo album di 88rising debutta nel gioco prima del lancio mondiale

2K ha annunciato che WRITE THE FUTURE il nuovo progetto inedito di 88rising 1999, è disponibile in NBA 2K24 prima dell’uscita ufficiale dell’album il 9 febbraio 2024. I giocatori di NBA 2K24 sono stati i primi ad ascoltare i nuovi brani, che vanno oltre i diversi generi dell’album in uscita, intitolato hella (˃̣̣̥╭╮˂̣̣̥) ✧ ♡ ‧º-˚, per oltre due settimane prima del lancio sulle piattaforme di streaming globali.

“Siamo entusiasti di presentare ai nostri giocatori la musica inedita di 88rising prima che chiunque altro possa ascoltare questi brani”, ha dichiarato David Kelley, direttore delle partnership e delle licenze di 2K. “La colonna sonora di NBA 2K si è evoluta in una piattaforma di scoperta di nuove canzoni e nuovi artisti, con alcuni dei musicisti più famosi al mondo, insieme alle nuove stelle nascenti, che scelgono di far debuttare i loro ultimi brani nel gioco prima di pubblicarli altrove”.

I giocatori della community di NBA 2K24 hanno ascoltato le 13 canzoni del nuovo album 1999 WRITE THE FUTURE, oltre a due brani esclusivi e inediti:

● “rUN tHE FaDE” by 1999 WRITE THE FUTURE, Eyedress

● “SPIKY BOiz” by 1999 WRITE THE FUTURE, Ghostface Killah, Rich Brian, Smino, Surprise Chef

● “STeAKFACe**” by 1999 WRITE THE FUTURE, Phum Viphurit, Masiwei

● “silence STArEs me down” by 1999 WRITE THE FUTURE, Cuco, Rich Brian

● “L’Eggo MY EGO” by 1999 WRITE THE FUTURE, Rook Monroe

● “VOoDOo BOogie” by 1999 WRITE THE FUTURE, Tiger JK, yoonmirae

● “LiGhT rAiLs” by 1999 WRITE THE FUTURE, Rick Ross, Rich Brian

● “LONG in the tOOth” by 1999 WRITE THE FUTURE, De La Soul, Warren Hue (feat. Pos of De La

Soul)

● “MiNt cHoCoLaTe” by 1999 WRITE THE FUTURE, BADBADNOTGOOD, Westside Gunn (feat.

Conway the Machine)

● “a LEAp in tIME” by 1999 WRITE THE FUTURE, Dan The Automator,

● Del The Funky Homosapien

● “SLOPES” by 1999 WRITE THE FUTURE, Offset, Warren Hue

● “WOWoW!” by 1999 WRITE THE FUTURE, MILLI, Warren Hue

● “COuGhDrOPs” by 1999 WRITE THE FUTURE, Cuco, Warren Hue

● “FIJI” by 1999 WRITE THE FUTURE, Warren Hue

● “WAITING ON YoU” by 1999 WRITE THE FUTURE, SF4AM, Rook Monroe

Potete ascoltare la playlist completa di NBA 2k24 su Spotify.