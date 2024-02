Heartworm: nuovo trailer del survival horror old-style in arrivo nel 2025

Lo sviluppatore Vincent Adinolfi ha annunciato di aver trovato un publisher per il suo Heartworm, survival horror che richiama i classici degli anni ’90. Si tratta di DreadXP, e ciò fa sì che non ci sarà più bisogno di una campagna Kickstarter. L’uscita del gioco è ora stimata, su Steam, al 2025, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Articoli Consigliati Nightingale: arriverà un paio di giorno prima NBA 2k24: il nuovo album di 88rising debutta nel gioco prima del lancio mondiale

Storia

Sam, distrutta dalla morte delle persone a lei più care, cade nel tunnel di Internet che promette un ricongiungimento con coloro che ha perso. Invece, si ritrova in una casa apparentemente sovrannaturale tra le montagne, sperando di trovare un modo per entrare in contatto con quelle persone.

Caratteristiche:

Un survival horror classico con miglioramenti moderni

Una narrazione avvincente ed emotiva

6-8 ore di gioco

Finali multipli

Immagini surreali e d’atmosfera

Cutscene sia prerenderizzate che in gioco

Numerosi enigmi personalizzati

Combattimento con la telecamera come arma

Diversi tipi di nemici e combattimenti con boss unici

Controlli moderni o classici

Mira in 3a persona sopra le spalle

Pixelatura disattivabile ed effetti retrò ispirati all’era delle prime console 3D

Una colonna sonora bellissima e ossessionante

Queste caratteristiche si combinano con una narrazione emotiva e psicologica per comporre una lettera d’amore nostalgica ai progenitori del genere della fine degli anni ’90, Silent Hill, Resident Evil e Dino Cris

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Heartworm.