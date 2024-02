Nightingale arriverà un paio di giorno prima

Pochi giorni fa si è svolto uno stress test, e oggi Inflexion Game ha annunciato che Nightingale arriverà un po’ prima del previsto: non più il 22, ma ora il titolo di sopravvivenza PvE arriverà il 20 febbraio (in accesso anticipato su Steam). Per l’occasione è stato anche fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le parole degli sviluppatori in merito:

Articoli Consigliati Heartworm: nuovo trailer del survival horror old-style in arrivo nel 2025 NBA 2k24: il nuovo album di 88rising debutta nel gioco prima del lancio mondiale

“Nightingale verrà ora lanciato in Early Access il 20 febbraio 2024.

Questo non solo permetterà a tutti voi di iniziare le vostre avventure come Realmwalker due giorni prima di quanto inizialmente previsto, ma darà anche al nostro team un vantaggio nel risolvere eventuali problemi al lancio prima dell’intenso periodo del fine settimana.

Stiamo elaborando i vostri feedback dal Server Stress Test e condivideremo con voi alcuni aggiornamenti in un Dev Update che dovrebbe uscire nella prossima settimana o giù di lì.”

Qui sotto una breve descrizione del gioco, in fondo alla notizia il nuovo trailer:

Nightingale è un titolo di sopravvivenza PvE in mondo aperto in prima persona, da giocare in solitaria o in modalità cooperativa con gli amici. Costruisci, crea, combatti ed esplora mentre attraversi portali mistici che ti condurranno in regnifantastici e strabilianti.