Final Fantasy VII Rebirth gira a 4K e 60fps

I nuovi dettagli di Final Fantasy VII Rebirth (trovate qui il nostro Provato), rilasciati per gentile concessione dell’ultimo State of Play, include la conferma da parte del regista Naoki Hamaguchi che il titolo per PS5 presenterà le modalità Prestazioni e Grafica al momento del lancio.

La modalità Prestazioni consente di giocare a 60 fotogrammi al secondo, mentre la modalità Grafica consente ai giocatori di dare priorità alla risoluzione 4K. Inoltre, Hamaguchi ha anche confermato che il titolo sfrutta “pienamente” la PS5 con asset a risoluzione molto più elevata rispetto a Final Fantasy VII Remake . Inoltre, si caricano in un batter d’occhio grazie all’unità a stato solido della console. Se ciò non bastasse, il gioco supporta anche i trigger adattivi e il feedback tattile del DualSense. Quest’ultimo consente diversi tipi di feedback del rombo durante i filmati, l’esplorazione e il combattimento. Inoltre, è stato confermato anche il supporto all’audio 3D per chi dispone di set-up e cuffie di supporto. Una demo gratuita è disponibile per il gioco con il flashback di Nibelheim. I giocatori possono controllare Cloud o Sephiroth, ma ulteriori contenuti ambientati nell’attuale Junon verranno aggiunti in seguito.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato il 29 febbraio per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.