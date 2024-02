EVO 2024: annunciata la scaletta dei titoli

L’Evolution Championship Series ha annunciato il programma ufficiale dei titoli per EVO 2024. L’evento si svolgerà dal 19 al 21 luglio presso la West Hall del Las Vegas Convention Center. Trovate maggiori informazioni in arrivo sul sito ufficiale qui. La formazione ufficiale dei titoli è la seguente:

Line up

Di seguito il comunicato tramite il sito ufficiale:

Evo 2024 Presentato da Chipotle è diretto verso una sede nuova di zecca! Giocatori e fan potranno sperimentare Evo dal 19 al 21 luglio 2024 in uno spazio in cui non siamo mai stati prima, la West Hall del Las Vegas Convention Center! I blocchi di hotel Evo sono disponibili presso il vicino Resorts World e la passerella collegata a Westgate. Grazie alla sede più grande, ci saranno una serie di aggiornamenti e aggiunte all’esperienza dei partecipanti, comprese sale da ballo dedicate alla registrazione che aiuteranno a mantenere le linee di badge organizzate ed efficienti! I partecipanti all’Evo 2024 potranno sperimentare uno spazio espositivo ampliato con tutto ciò che amano delle nostre convention, come il villaggio dei venditori, il vicolo degli artisti, il museo degli arcade stick e altro ancora per tutti e tre i giorni dell’evento. Abbiamo apportato enormi aggiornamenti a molte delle nostre esperienze preferite dai fan, come la più grande sala giochi gratuita Evo e la sezione BYOC mai creata, una nuova galleria d’arte con opere della storia del genere dei giochi di combattimento, offerte di merchandising Evo più grandi e migliori e un concorso cosplay ampliato con diorami fotografici e giudici ospiti in primo piano. L’Evo Showcase avrà anche un nuovissimo palco dedicato per tutti i panel, le rivelazioni, le interviste e le mostre che caratterizzano Evo 2024 venerdì. Ritorna anche l’Evo Community Showcase che presenterà giochi ospitati dagli organizzatori della community dei Campionati della community BYOC! Poiché Evo 2024 è un’esperienza di tre giorni a tutti gli effetti, i partecipanti non dovranno più acquistare badge separati per le finali dell’Arena. Invece, i giocatori e i fan sono incoraggiati a sfruttare al meglio la loro esperienza all’Evo 2024 dando un’occhiata alla nuova Arena Finals Experience e alle attività della convention durante sabato e domenica con un solo badge necessario! Ogni torneo con la formazione principale dell’Evo 2024 vedrà le finali presentate sul palco principale nella nuova Arena Finals Experience. Ci auguriamo che tutti apprezziate la libertà e la flessibilità di questo nuovo layout.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Tickets for the event are available now. Click the link below to grab yours! https://t.co/WgXv1e2Nui pic.twitter.com/HG861lPaUr

Here is the full roster of featured titles at #Evo2024 !

If you have questions about Evo this year, the thread below should answer most of them. You can also check out the FAQ on our website at https://t.co/90EBbSRQx1.

We hope to see you in Vegas this year for #Evo2024!https://t.co/p8mVxw02yA

— EVO (@EVO) February 7, 2024