Wuthering Waves: ecco nuovo trailer e data di inizio closed beta 2

Per il titolo action RPG Wuthering Waves, lo sviluppatore Kuro Game ha pubblicato il trailer, intitolato “A Decent Challenge”. Inoltre, per la Closed Beta 2 del gioco è stata annunciata la data di inizio della Closed Beta 2. La CBT2 avrà inizio il 19 febbraio, mentre il reclutamento termina oggi 7 febbraio. La data di fine beta verrà annunciata più avanti. Di seguito il comunicato:

La Closed Beta II di Wuthering Waves inizierà il 19/02/2024, 10:00 (UTC+8)! Grazie a tutti i Rover che hanno partecipato al reclutamento per il test. Il reclutamento per questa fase di test terminerà il 07/02/2024, 18:00 (UTC+8) e l’ingresso al questionario sarà chiuso. Si prega di prestare attenzione alla data di fine. Le istruzioni per la distribuzione delle qualifiche al test verranno comunicate successivamente. Restate sintonizzati per gli annunci ufficiali!

Ciascun account Kuro può compilare il questionario di reclutamento solo una volta e le informazioni non possono essere modificate dopo l’invio. Si prega di ricontrollare le informazioni prima di inviare il questionario. L’orario specifico e le istruzioni per la distribuzione dei titoli saranno annunciati separatamente. Se hai selezionato più piattaforme, assegneremo la qualifica in base alla tua esperienza di gioco passata. Per conferma, fare riferimento alla piattaforma specificata nell’e-mail con le istruzioni per il download e l’installazione. La Closed Beta II è un beta test chiuso limitato e la funzione di ricarica non sarà disponibile durante il test. Tutti i dati di gioco verranno cancellati al termine del test. La funzione di pagamento non sarà disponibile durante questo test. La Closed Beta II supporterà inglese, giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato.

Di seguito una panoramica del trailer:

Rilascia i desideri e la mente si calma. Purifica i pensieri e l’anima si schiarisce. Jianxin è il successore del Fengyiquan. Ha dedicato la sua vita alla ricerca delle arti marziali definitive. Un altro giorno, un altro progresso.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni su Wuthering Waves.

