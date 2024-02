Diablo IV: l’evento Risveglio Lunare è disponibile

Fino al 20 febbraio in Diablo IV, potrai prendere parte all’evento a tempo limitato Risveglio Lunare sia nel Regno Eterno che nel Regno Stagionale. Raggiungi la zona nord di Ked Bardu per scoprire il Mercato Notturno Lunare, dove potrai riscattare la reputazione Favore degli Antenati ricavata dai Santuari Lunari per ottenere stravaganti ricompense a tema Risveglio Lunare. I sigilli delle Spedizioni da Incubo, inoltre, hanno una probabilità di prevedere l’affisso Favore degli Antenati, che assicura che ci siano esclusivamente Santuari Lunari all’interno della spedizione. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.