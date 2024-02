Final Fantasy VII Rebirth: demo disponibile, altri contenuti in arrivo il 21 febbraio

Square Enix ha rilasciato la prima parte di una demo di Final Fantasy VII Rebirth (trovate qui il nostro Provato), permettendo ai giocatori di provare il capitolo iniziale del gioco più atteso del 2024. In tutto, la demo sarà composta da due parti. La seconda sezione giocabile del nuovo RPG sarà disponibile il 21 febbraio e potrete esplorare una parte dell’ampio mondo di gioco prima del lancio del 29 febbraio in esclusiva per console PlayStation 5 (PS5). La notizia è stata rivelata durante lo State of Play di Sony Interactive Entertainment interamente dedicato al gioco.

Nel trailer di Final Fantasy VII Rebirth, potrai assistere all’inseguimento di Sephiroth da parte del gruppo e ai destini che i nostri eroi dovranno affrontare per salvare il pianeta dalle macchinazioni del carismatico nemico. Ammirerai paesaggi mozzafiato e località inedite (come il Tempio degli Antichi), darai un’occhiata a una miriade di minigiochi come Lotta 3D, Corse dei chocobo e G-Bike, e assisterai al ritorno di personaggi amati come il lontano SOLDIER Zack Fair, gli elettrizzanti Turk Reno e Roche o il SOLDIER di terza classe alla ricerca di emozioni forti. Infine, nel corso dell’evento, sono stati presentati anche il divertentissimo sistema di battaglia (con nuove abilità sinergiche) e l’acclamata combinazione di azione in tempo reale e comandi strategici.

La demo “Fall of a Hero in Nibelheim” (La caduta di un eroe a Nibelheim) include un’estesa sezione flashback, in cui Cloud Strife ricorda “l’incidente di Nibelheim”, una missione affrontata quando era ancora un SOLDIER. La missione si svolge cinque anni prima degli eventi narrati nel gioco. Vesti i panni di un giovane Cloud Strife e del leggendario Sephiroth per indagare sull’improvvisa comparsa di mostri nelle montagne sopra la città natale di Cloud. Quando un’oscurità verrà alla luce, il corso delle loro vite e il destino del pianeta cambieranno per sempre. Dopo aver completato “Fall of a Hero in Nibelheim”, il 21 febbraio la demo riceverà un aggiornamento che aprirà un’altra sezione giocabile intitolata “Dawn of a New Era in Junon” (L’alba di una nuova era a Junon). La presentazione completa dello State of Play includeva una grande quantità di nuove informazioni e filmati di gioco. Inoltre, sono state mostrate le diverse caratteristiche della modalità grafica e della modalità performance e molto altro ancora.

