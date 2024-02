Mortal Kombat 1: Pacemaker arriva il 28 febbraio

NetherRealm Studios ha confermato che Peacemaker arriverà su Mortal Kombat 1 il 28 febbraio per i possessori del Kombat Pack 1. Dato che quest’ultimo potrà accedere ai nuovi personaggi con una settimana di anticipo, l’antieroe dovrebbe essere giocabile dal 6 marzo per coloro che lo acquisteranno in versione standalone.

Anche la stagione 4 di Invasions sarà pubblicata nello stesso periodo, quindi aspettatevi maggiori dettagli su entrambe nelle prossime settimane, con un possibile aggiornamento sul multiplayer multipiattaforma. Doppiato e interpretato da John Cena in base alla sua apparizione in The Suicide Squad e nella serie televisiva di successo, Peacemaker è abile con le armi da fuoco. Finora, Omni-Man (Invincible) e Quan Chi si sono uniti al roster, mentre Tremor e Khameleon sono disponibili come Kameo Fighters. Altri personaggi in arrivo includono Ermac, Takahashi Takeda e Homelander della serie TV The Boy, che arriverà questa primavera ma non sarà doppiato da Anthony Starr. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere. I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.