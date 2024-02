EA Sports Madden NFL 24: secondo un pronostico, la squadra dei Kansas City Chiefs vincerà il Super Bowl

EA SPORTS celebra il momento più importante della stagione 2023 della National Football League (NFL) con un’imponente presenza al LVIII Super Bowl. Attraverso diverse esperienze in loco a Las Vegas, contenuti digitali e nel gioco EA SPORTS Madden NFL 24, EA SPORTS è al centro della cultura del football. Oggi, i fan possono condividere le loro impressioni su Madden NFL 24 scegliendo i Chiefs per vincere il LVIII Super Bowl nel pronostico ufficiale appena presentato e unirsi al brand a Las Vegas, insieme ad alcuni dei più grandi brand sportivi per ispirare e responsabilizzare la prossima generazione all’evento Field the Future, mentre saranno disponibili per loro in Madden NFL 24 nuovi contenuti ed esperienze a tema Super Bowl. Questo è solo l’inizio del divertimento di Madden NFL durante la settimana del Super Bowl.

Evan Dexter, VP of Franchise Strategy and Marketing for EA SPORTS Madden NFL, ha dichiarato:

Madden NFL è l’esperienza interattiva di football per eccellenza e il primo Super Bowl a Las Vegas è il forum perfetto per mostrare la nostra capacità unica di collegare sport, cultura e intrattenimento. Non vediamo l’ora di celebrare la settimana più importante del football con i nostri fan, i nostri partner e la nostra famiglia allargata del football attraverso connessioni in-game, esperienze sul campo e intrattenimento epico.

Una panoramica di tutte le attività di EA SPORTS e Madden NFL 24 in occasione del LVIII Super Bowl:

SHARE: Madden NFL 24 ha indovinato con il suo pronostico? Madden NFL 24 ha ufficialmente previsto che Patrick Mahomes diventerà il terzo giocatore di sempre a vincere due volte l’MVP del Super Bowl, mentre i Chiefs supereranno i 49ers per 30 a 28, in una partita combattuta. Dite la vostra sul pronostico di Madden con l’hashtag #Madden24.

TODAY: Madden NFL, Xbox, Nike, DICK’S Sporting Goods, TOGETHXR e i Las Vegas Raiders si sono riuniti per ospitare l’evento Field the Future presso la Sunrise Mountain High School, con l’obiettivo di dare alle giovani donne che praticano il football la possibilità di accrescere le loro abilità, la loro passione e la loro conoscenza di questo sport, sul campo e attraverso lo schermo. L’evento, della durata di un’intera giornata, ha previsto una live stream di Madden NFL 24 dal nuovo Madden Cruiser di EA SPORTS con studenti e ospiti speciali, l’inaugurazione di una nuova sala per gli esports nella scuola, una tavola rotonda con alcune delle donne più influenti nel mondo del football e una gara sul campo in cui gli studenti hanno potuto mettere alla prova le loro abilità sotto la guida del Defensive End dei Raiders Maxx Crosby e ricevere la loro personale valutazione in Madden.

Mercoledì 7 febbraio: i giocatori di Madden NFL 24 possono rivivere i momenti più importanti e le esperienze che hanno ispirato di Derrick Brooks, Sean Murphy-Bunting, Tyrann Mathieu, Jerome Bettis e Muhsin Muhammad nello speciale programma Ultimate Team per il Black History Month.

Giovedì 8 febbraio: Madden NFL 24 sarà aggiunto alla Play List, permettendo agli utenti EA Play* di giocare durante la settimana più importante della stagione di football. I giocatori potranno ricevere contenuti a tema Super Bowl per dare il via al loro Madden Ultimate Team e potranno ricevere l’MVP del Super Bowl quando verrà inserito nell’Ultimate Team come primo giocatore dell’anno con 99 OVR la prossima settimana.

Venerdì 9 febbraio alle 21:30 EST/3.30 CET: Guardate due dei migliori giocatori di Madden NFL al mondo, Henry Leverette e Wesley Gittens, sfidarsi nella finale dell’Ultimate Madden Bowl presentato da Lexus su Twitch e YouTube in live alla House of Blues di Las Vegas. Insieme alla star della NFL Derwin James e al personaggio della NFLN Kyle Brandt, il vincitore si porterà a casa 250.000 dollari e il primo anello del campionato. Una vittoria nella finale dell’Ultimate Madden Bowl consoliderebbe il posto di Henry nella storia dell’MCS, diventando il primo concorrente di Madden NFL a raggiungere 1 milione di dollari in carriera.

Venerdì 9 febbraio: Subito dopo l’Ultimate Madden Bowl, l’evento EA SPORTS Presents The Madden Bowl prende il via per celebrare la posizione unica del brand all’intersezione tra sport, cultura e intrattenimento con le esibizioni di BRELAND, Big Boi e dell’ospite speciale Killer Mike, fresco di vittoria nelle categorie rap ai Grammy 2024, e con la partecipazione dei Green Day. EA SPORTS chiuderà la serata con l’after party del 99 Club, organizzato da Tua Tagovailoa e con le esibizioni di Hit-Boy e Darius Rucker.

Dal 7 al 10 febbraio: I fan possono giocare a Madden NFL 24 e confrontarsi con un pezzo dell’eredità di Coach Madden attraverso il nuovo Madden Cruiser, reduce dalle soste in alcune delle più importanti partite NFL in tutto il Paese durante la stagione, al Super Bowl Experience presentato da Toyota presso il Mandalay Bay South Convention Center. I biglietti si trovano su SuperBowl.com/experiencetickets