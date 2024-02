Hauntii: arriverà anche su Xbox e Game Pass, nuovo trailer

Il publisher Firestoke ha annunciato che Hauntii, titolo in sviluppo da parte di Moonloop Games, arriverà, oltre che nella versione PC, anche su Xbox One e Xbox Series X/S, e anche attraverso Game Pass. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco, un avventura in cui si vestono i panni del fantasma Hauntii, arriverà nel secondo trimestre 2024 (data precisa non svelata).

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Children of the Sun Provato: pallottole grunge Palworld: Furukawa di Nintendo ne ha parlato durante un Q&A

Vesti i panni di Hauntii, un fantasma ingenuo ma coraggioso alla ricerca incessante di risposte. Una misteriosa razza di creature luminose, note come Eterni, guida le anime perdute verso una minacciosa torre centrale, dove sembrano ascendere a un piano superiore. Sembrano angeli, ma nessuno sa veramente chi siano, né da dove vengano.

Scatenate i poteri spettrali per possedere sia gli abitanti che l’ambiente, svelando varie soluzioni alle sfide di combattimento e agli enigmi. Svelate i misteri dell’Eternità e plasmate il vostro destino in un’avventura ipnotica come nessun’altra!

Il gioco si avvale di uno stile artistico unico e artigianale, che fa uso di line art, animazioni e una sorprendente tavolozza bicolore. La telecamera è un personaggio a sé stante, che spazia e zooma sull’ambiente per enfatizzare determinate scene e fornire indicazioni al giocatore.

Nel frattempo, la colonna sonora dinamica di Hauntii oscilla e si gonfia con l’azione sullo schermo, creando un’esperienza audiovisiva accattivante.

Infestare:

Nei panni di un fantasma, usate i vostri poteri infestanti per comandare sia le creature che l’ambiente stesso.

Create una serie di soluzioni agli enigmi ed elaborate vari approcci agli scenari di combattimento.

Esplorare:

Un vasto mondo creato a mano, con ambienti stretti ma aperti. Qualunque strada si prenda, ci sarà sempre qualcosa dietro l’angolo, in attesa di essere scoperto.

Raccogliere:

Costruite le Costellazioni e scoprite la storia della vita passata di Hauntii. Trovate i pezzi necessari esplorando, risolvendo sfide e scambiando con altri fantasmi.

Rilassati:

Un gioco a doppio stick come nessun altro, Hauntii combina la classica azione di tiro con un ritmo più lento e contemplativo, mentre si attraversano i paesaggi ultraterreni dell’Eternità, il tutto accompagnato da una colonna sonora riccamente strutturata da LightReturn.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Hauntii.