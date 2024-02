Lost Hellden: annunciato nuovo JRPG dai creatori di Astria Ascending

Artisan Studios, il team di Astria Ascending e Super Neptunia RPG, ha annunciato il suo nuovo lavoro: si tratta di Lost Hellden, JRPG con una finestra d’uscita per il 2025 su PC e console (non specificate). Potete vedere il trailer d’annuncio in fondo alla notizia, tramite IGN.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Lost Hellden è un J-RPG in 3D dipinto a mano da Artisan Studios, arricchito da effetti dinamici di luce e meteo. Seguite Cyphel e i suoi alleati nello svolgimento di una storia matura. Personalizzate i vostri personaggi come meglio credete e immergetevi in un sistema di combattimento che mescola azione e strategia.

“Benvenuti a Era, dove ogni vita ha un prezzo

Ogni Eran è vincolato a uno dei Sette Peccati Capitali prima del suo primo compleanno.

Per tutta la vita, le persone lottano contro le loro pulsioni

In caso di successo, alle loro anime immortali viene promesso un posto nella Sacra Terra di Hellden.

Ma se falliscono e soccombono al loro peccato

li attende un destino peggiore della morte…”

Lost Hellden è un JRPG dipinto a mano da Artisan Studios.

Prendete il controllo di 8 personaggi unici altamente personalizzabili attraverso una storia epica e matura in cui i 7 peccati capitali guidano il vostro destino.

Una nuova tecnologia Deep 2D permette di giocare in 3D in opere d’arte dipinte a mano con illuminazione dinamica e tempo atmosferico.

L’introduzione di un sistema di combattimento che mescola azione e strategia vi permetterà di giocare nel modo che preferite.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.