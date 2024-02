Terror At Oakheart: annunciata la data d’uscita dell’horror in pixel art

Il publisher Assemble Entertainment ha annunciato la data d’uscita di Terror At Oakheart, avventura horror a scorrimento laterale e in pixel-art in sviluppo da parte di Tainted Pact. Il titolo, ispirato ai classici film anni ’80 e ’90, sarà disponibile su Steam dal 27 febbraio. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto le caratteristiche, dalla pagina Steam, dove è al momento disponibile la demo, con il prologo e il capitolo 1:

I famosi film horror slasher degli anni ’80 e ’90 sono la fonte di ispirazione di Terrore a Oakheart. La comunità di Oakheart è stata terrorizzata da Teddy, un serial killer mascherato. Man mano che il numero dei morti aumenta, si scopre che c’è qualcosa di più di un semplice uomo mascherato che uccide adolescenti indifesi.

Il gioco a scorrimento laterale e basato sui pixel, Terror At Oakheart, mira a replicare l’esperienza di guardare un film horror degli anni ’80. Nel corso del gioco impersonerete diversi personaggi, tutti destinati a morire orribilmente per mano di Teddy, uno psicotico assassino seriale che è sotto il controllo di una bestia lovecraftiana. Nella città di Oakheart si potranno attraversare diversi luoghi, come la casa di Teddy, la vicina stazione di polizia, una stazione di ranger, aree di accampamento e altro ancora!

Scoprite la verità e lottate per sopravvivere in questo gioco horror basato sui pixel, unico nel suo genere e ricco di scene raccapriccianti e paurose!

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita.