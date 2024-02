Wo Long Fallen Dynasty Complete Edition: disponibile, trailer di lancio

Da oggi 7 febbraio è disponibile la Wo Long Fallen Dynasty Complete Edition su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC (Steam e Microsoft Store). Per l’occasione Koei Tecmo ha pubblicato il trailer di lancio del gioco sviluppato da Team Ninja, che potete vedere in fondo alla notizia.

La Complete Edition include il gioco base e tutti i DLC della storia, tra cui Battaglia di Zhongyuan, Conquistatore di Jiangdong e Insurrezione di Jingxiang. Contiene anche i set di armature DLC bonus Qinglong, Zhuque e Baihu. In esclusiva c’è un oggetto chiamato Shiji, che rivela la posizione delle bandiere sulla tua minimappa, rendendo più semplice rivendicarle e aumentare il morale. Inoltre fino al 29 febbraio lo sviluppatore distribuisce gratuitamente il set di armature da guerra Genbu.

Qui sotto il trailer di lancio di Wo Long Fallen Dynasty Complete Edition.