Marvel’s Spider-Man 2: aggiornamento con il New Game+ e nuove tute in arrivo il 7 marzo

Insomniac Games ha confermato che la modalità New Game + arriverà in Marvel’s Spider-Man 2 il 7 marzo. L’aggiornamento includerà anche nuovi costumi. L’elenco completo delle caratteristiche sarà reso noto prima dell’uscita dell’update.

Insomniac sta anche lavorando al Replay delle missioni, alle descrizioni audio e alle opzioni per cambiare l’ora del giorno e i colori dei tendrils dei simbionti. Non è stato confermato se queste opzioni saranno incluse nel prossimo aggiornamento del titolo, ma potrebbe essere. Per quanto riguarda le nuove tute, ne sono state annunciate tre disegnate dall’attore Rina Sawayama (John Wick: Chapter 4), dal calciatore Vinicius Junior e dal pilota di Formula Uno Lando Norris in collaborazione con KidSuper.

Vedremo dunque quali saranno queste novità dell’aggiornamento, ricordando che Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile in esclusiva per PS5 (qui la nostra recensione) e ha venduto cinque milioni di unità nel mese di lancio. Ha superato i 6,1 milioni di vendite al 12 novembre, e le indiscrezioni indicano che quest’anno verranno lanciati tre pack di contenuti scaricabili gratuiti.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Insomniac Games, che annuncia l’arrivo dell’aggiornamento con il New Game + il 7 marzo, con le nuove tute e le altre novità ancora non svelate.

❗ OUR NEXT UPDATE IS COMING MARCH 7

Our title update for Marvel's #SpiderMan2PS5 arrives next month and adds highly requested features like New Game+, new suits, and more!

Watch our social media for a complete list of features closer to release. 🕸️🕷️ #BeGreaterTogether pic.twitter.com/qhncOPkUXY

— Insomniac Games (@insomniacgames) February 7, 2024