Persona 3 Reload vende un milione di copie la prima settimana

Persona 3 Reload (trovate qui la nostra Recensione), uscito la scorsa settimana, ha riscosso un buon successo nelle community di giocatori e nei fan della serie. L’acclamato remake di giochi di ruolo ha attualmente un punteggio Metacritic di 88 e, appena uscito, sta registrando anche vendite impressionanti. Atlus ha affermato che non intende rilasciare una versione ampliata di Persona 3 Reload simile a Persona 4 Golden o Persona 5 Royal, ma i leak affermano che il gioco riceverà invece consistenti DLC post-lancio, che includeranno anche Persona 3 e l’episodio esclusivo di FES, “The Answer“.

Su Twitter, Atlus ha annunciato che Persona 3 Reload ha venduto oltre 1 milione di unità nella prima settimana, il che, tra l’altro, lo rende anche il gioco più venduto di tutti i tempi dell’azienda. È già un inizio impressionante, ma se si considera il fatto che il gioco è disponibile anche tramite Game Pass, lo diventa ancora di più. Al momento del lancio, Persona 3 Reload ha raggiunto un picco di 45.000 giocatori su Steam, diventando così il più grande lancio sulla piattaforma per un gioco Atlus fino ad oggi. Il remake ha debuttato anche nelle classifiche settimanali di vendita al dettaglio del Regno Unito al secondo posto. Di seguito una panoramica del titolo:

Poco dopo essersi trasferito al liceo Gekkoukan, il protagonista si imbatte nell’ “Ora Buia”. Un’insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Quando viene attaccato da una di queste Ombre e ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia. Forte del suo nuovo potere, va alla ricerca della verità sull’Ora Buia e affronta il destino che lo attende.

Persona 3 Reload sold 1,000,000 copies worldwide within its first week, becoming the fastest selling game in ATLUS history! 🎉

A huge thank you to our community for your incredible support! We look forward to breaking more records with you. 💙 pic.twitter.com/C2abDAwCDs

— Official ATLUS West (@Atlus_West) February 8, 2024