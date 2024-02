Killer Instinct: annunciato il periodo per il test cross-play classificato

Iron Galaxy Studios ha rilasciato l’Anniversary Edition per Killer Instinct lo scorso novembre, ma ha ancora alcuni aggiornamenti in arrivo per i fan. Ciò include il cross-play classificato tra utenti PC su Steam e Xbox. In un nuovo post, ha confermato un test “molto sperimentale” per questo fine settimana.

Il test cross-play classificato inizierà il 9 febbraio e si concluderà il 12 febbraio. Il test includerà la separazione delle classifiche per entrambe le piattaforme, descritta come un “compromesso necessario” per consentire il cross-play classificato. Di seguito il comunicato:

Se un giocatore Steam ottiene una vittoria su un giocatore Xbox, il giocatore Steam guadagnerà punti per la classifica Steam, mentre il giocatore Xbox perderà punti per la classifica Xbox.

Anche la funzione per bloccare il gioco cross-network in modalità classificata verrà ignorata durante il test, sebbene non influisca sulle altre modalità. I giocatori devono inoltre superare un test delle prestazioni per 60 FPS prima delle partite online. Per quanto riguarda quando la funzionalità sarà disponibile, Iron Galaxy ha osservato che il test del cross-play classificato determinerà “se aggiungeremo questa funzionalità in un aggiornamento futuro, in attesa della valutazione dei risultati e del feedback della community”. I giocatori sono quindi incoraggiati a condividere i loro pensieri, “e faremo tutto il possibile per rendere l’esperienza migliore”.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Una delle saghe più celebri dei picchiaduro torna sul ring con una grafica rinnovata, un’azione di gioco incessante e uno straordinario cast di protagonisti, oltre a musiche interattive e le immancabili ANTIC-C-COMBO! Scegli il tuo personaggio preferito tra quelli disponibili, ciascuno con animazioni ancora più fluide, strategie differenziate e devastanti attacchi speciali. Sfrutta il sistema di Combo personalizzabili per accumulare lunghe serie di colpi e tieni alta la guardia per impedire che l’avversario riesca a interrompere i tuoi attacchi, sovvertendo le sorti dell’incontro. Accedi online per sfidare giocatori di tutto il mondo o affina la tua tecnica di lotta con tutorial approfonditi e avversari controllati da un’IA evoluta.

Killer Instinct è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

