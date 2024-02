Valorant: disponibile il Pass evento Squame della fortuna

Riot Games e VALORANT presentano Il pass evento Squame della fortuna, è disponibile con l’Episodio 8 Atto 1. Il Pass Evento Squame della fortuna è appositamente progettato per invitare i giocatori di tutto il mondo a festeggiare l’Anno del Drago e condividere la ricchezza delle tradizioni del capodanno lunare. Il bundle include la carta giocatore Loong Kee, che combina simboli antichi con elementi grafici al neon, l’adorabile accessorio Zampe della fortuna, che rappresenta l’iconicità del capodanno lunare con un tocco scherzoso, e lo spray animato Stiracchiata piacevole, che dà vita all’essenza energetica e giocosa dei festeggiamenti. Di seguito una panoramica del Pass:

Spray Stiracchiata piacevole (animato)

Accessorio arma Zampe della fortuna

Carta giocatore Loong Kee

20 Punti Radianite

Inoltre, è disponibile il Bundle XERØFANG. Progettato appositamente per godersi al meglio l’evento, questo bundle introduce armi che prendono vita tra le vostre mani. Le squame contornano i lati di ogni design e sembrano respirare a ogni vostra azione. Abbracciate la modernità, lasciando stupefatto chi vi circonda. Di seguito la dichiarazione di Kerwin Atienza, responsabile senior della direzione artistica:

Le linee di modelli introdotte nei capodanni lunari passati (Bufalo, Tigre, Coniglio) sono state più tradizionali. Per i festeggiamenti dedicati all’Anno del Drago abbiamo deciso di cambiare direzione, offrendo qualcosa di più futuristico e moderno che riteniamo sarà molto apprezzato dal nostro pubblico.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Fondete stile ed esperienza su un palco competitivo globale. Avete 13 round per attaccare e difendere la vostra fazione, usando abilità tattiche e sparatorie intense. Con una sola vita per round, dovrete pensare più velocemente dell’avversario per sopravvivere. Affrontate nemici nelle modalità competitive e non, tra un Death match e un Assalto Spike. Potrete scegliere tra diversi agenti con abilità adattabili, rapide e letali che creano le opportunità giuste per sfoggiare la vostra tecnica. Ogni agente è diverso, come del resto sono diverse tutte le migliori azioni del gioco.

Valorant è disponibile per PC tramite Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

