Bandle Tale A League of Legends Story Recensione: da maglierista apprendista ad organizzatore di feste

Riot Games, con i suoi ultimi titoli dedicati a League of Legends, ha messo in evidenza alcuni dei suoi Campioni e Leggende. La serie spin-off “A League of Legends Story” approfondisce il passato, il carattere e la storia di questi protagonisti del titolo MOBA, concentrandosi anche su alcuni aspetti della Lore dei personaggi, che i giocatori non conoscono o non si aspettano dalla Leggenda. Tra le IP del franchise che hanno riscosso più successo possiamo ricordare Arcane su Netflix, Ruined King, Hextech Mayhemm, The Mageseeker, Convergence e Song of Nunu. Gli ultimi personaggi presi in considerazione sono il popolo degli Yordle in Bandle Tale A League of Legends Story, un gioco di ruolo e di simulazione sviluppato da Lazy Bear Games, che catapulta i giocatori nella città di Bandle City e nel mondo magico abitato da diversi Campioni presenti in League of Legends.

Bandle Tale A League of Legends Story: lavorare a maglia per organizzare feste e aprire portali

Bandle Tale A League of Legends Story racconta le gesta di uno Yordle dell’isola di Gomitopoli, abile nel lavoro a maglia, che ha appena concluso il suo apprendistato dopo 101 anni. Un giorno, recatosi a Bandle City con la sua amica Clover, partecipa alla festa della città, organizzata da Ozzy. Durante il momento culmine della festa, l’apertura di un portale, ossia l’apertura di un portale, il collegamento non avviene come previsto, a causa di un malfunzionamento al dispositivo chiamato “filo-portale”. Come conseguenza Ozzy, Clover e altri Yordle sono trasportati verso destinazioni ignote. Lo Yordle maglierista dovrà trovare una soluzione per riportare tutti indietro a Bandle City. Il protagonista incontrerà i Campioni più famosi di League of Legends come la gatta magica Yuumi, l’impavida Tristana, il geniale e gentile Corki, il misterioso Veigar e molti altri.

Utilizzando le conoscenze del protagonista sul lavoro a maglia, i giocatori devono risolvere diverse situazioni e problemi presenti nelle diverse isole, riparare e riaprire i portali per collegarle tutte tra di loro e, infine, trovare e soccorrere gli amici perduti. Il titolo di simulazione ha come obbiettivo principale l’organizzazione di banchetti gastronomici e feste, utilizzando gli accessori della casa-zaino del protagonista, per risolvere i problemi degli Yordle, per aumentare il loro buonumore e aprire i portali, con il dispositivo chiamato “filo-portale”, per collegare le isole tra di loro. Il nostro eroe potrà portare sempre con sé la casa-zaino e accamparsi in luoghi appositi, dove potrà svolgere diversi lavori equipaggiando speciali tappeti tramite lo strumento alla Costruzione Esterna della casa come il tappeto della festa o quello del commercio. Nel gioco sono disponibili due tipi di eventi: il banchetto gastronomico e le Feste. Il banchetto gastronomico serve per conquistare e aumentare la fiducia degli abitanti di un’isola: per organizzarlo, bisogna decidere quale cibo si vuole servire. Le feste si suddividono in diverse categorie, a seconda della situazione. Queste servono, nella maggior parte dei casi, a raccogliere l’energia per aprire un portale.

Il protagonista deve ottenere la fiducia degli altri Yordle per gestire in modo più semplice le missioni, completare gli obbiettivi e aiutare Ozzy e Clover. Completando i diversi obbiettivi richiesti si accumulano sia punti emozioni che punti esperienza. I primi servono a sbloccare, tramite l’Albero delle Abilità, i requisiti base per ottenere i materiali necessari per costruire nuove attrezzature o per raggiungere determinati obbiettivi. Le abilità si suddividono in quattro categorie: Lavoro a maglia, Ingegneria, Natura e Magia. In Lavoro a Maglia si trovano tutte le funzioni necessarie sia per migliorare i requisiti base del personaggio sia per il suo lavoro da maglierista, come organizzatore di feste, per gli strumenti e per le feste. In Ingegneria è possibile lavorare materiali come ferro, legno, pietra e altri. Nella sezione Natura si apprendono le tecniche di coltivazione delle piante che servono per il cibo, come le barbabietole, e l’allevamento di insetti, come le lucciole per creare specifici strumenti. In Magia, infine, sono presenti le ricerche sui progetti, sulle auree magiche e sui portali. Per ottenere punti emozioni è necessario completare delle azioni o delle missioni. I punti esperienza, invece, servono a per ottenere i Distintivi e sbloccare di volta in volta le abilità del protagonista: ogni Distintivo ha un certo numero di obbiettivi da superare e completare.

Un titolo con una grafica abbastanza semplice

Il gameplay si presenta inizialmente lento e ripetitivo a causa delle numerose missioni-tutorial presenti nel gioco e della scarsa quantità di risorse a disposizione. Inoltre, occorre quasi sempre spostarsi da una parte all’altra delle isole per poter raccogliere i materiali adatti per realizzare strumenti specifici utili al completamento delle missioni. In alcuni casi, nel gioco viene richiesto l’uso di un’abilità speciale chiamata Aura, che attiva condizioni particolari atte a realizzare specifici strumenti. Un esempio è il banco caricatore che, grazie all’aura del movimento, consentedi realizzare i palloncini caricati come quando si usa il Banco Caricatore per realizzare i Palloncini Caricati utilizzando Aura del Movimento. Il titolo presenta l’alternarsi sia del giorno e della notte che delle condizioni climatiche. In Bandle Tale si passa da una temperatura serena ad una piovosa, solo cambiando zona. In molte occasioni capita di avere tutti i materiali necessari per realizzare lo strumento richiesto ma non è possibile raggiungere il luogo adatto alla costruzione, perché è ancora bloccato e bisogna completare altri obbiettivi. La maggior parte delle risorse necessarie per le missioni si rigenerano in modo automatico, tranne per le coltivazioni e il cibo. Ogni risorsa o strumento è abbastanza semplice da raccogliere e da produrre poiché è sufficiente tenere premuto il tasto appositamente indicato finché l’azione non sia conclusa. In alcune occasioni la produzione è automatica. Per poter salvare una partita è possibile utilizzare due metodi: andare a dormire nel letto oppure usare l’opzione di salvataggio del menù.

Bandle Tale A League of Legends Story è disponibile sia nella versione Nintendo Switch che nella versione PC, con quest’ultima che permette, oltre a configurare i comandi per mouse e tastiera, anche di utilizzare la mappatura standard del controller. Sono presenti le funzioni di accessibilità con opzioni per consentire il gioco anche a chi è affetto da daltonismo. Il titolo presenta un HUD molto semplice e intuitivo. Fin dalle fasi iniziali è possibile personalizzare il proprio Yordle e scegliere tra diversi colori sia per i vestiti che per la pelliccia, per rendere unico il nostro protagonista. Il gioco presenta anche delle personalizzazioni per la casa-zaino, ottenibili con l’oggetto Stella Caduta, modificabili tramite lo strumento Costruzione Esterna, che permettono di modificare il colore esterno della casa e altri elementi man mano che si avanza nel gioco. Purtroppo la musica è composta da tracce che non variano nel loro contenuto e a lungo andare, diventano monotone e perdono l’effetto rilassante iniziale.

PIATTAFORME: SWITCH, PC

SVILUPPATORE: TEQUILA WORKS

PUBBLISHER: LAZY BEARS

Bandle Tale A League of Legends Story è un gioco di ruolo e di simulazione che presenta alcuni dei campioni Yordle di League of Legends con una trama che unisce le diverse isole del loro magico mondo. Il filo conduttore della storia è uno Yordle di Gomitopoli alla fine del suo apprendistato da maglierista, con il compito aiutare gli abitanti delle altre isole a riportare ordine, completando e risolvendo le richieste dei diversi Yordle. Le feste sono il fulcro del gioco. Gli strumenti e le risorse ottenuti durante le missioni servono ad organizzare diversi tipi di feste. Sono importanti soprattutto per ottenere la fiducia degli abitanti di un’isola, ma anche per aprire un portale per la successiva, utilizzando il “filo-portale”. Per realizzare una festa il protagonista può contare su diverse tipi di abilità da sbloccare nell’Albero delle Abilità, utilizzando i punti emozione. Inoltre, ogni volta che viene completata una missione si ottengono punti esperienza che sbloccano nuovi obbiettivi chiamati “Distintivi”. Il gioco permette nella versione PC, oltre a configurare i comandi per mouse e tastiera, anche di utilizzare la mappatura standard del controller. Sono presenti le funzioni di accessibilità con opzioni per consentire il gioco anche a chi è affetto da daltonismo. Fin dalle fasi iniziali è possibile personalizzare lo Yordle.

