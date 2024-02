Homeworld 3 è stato posticipato al 13 maggio

Lo sviluppatore Blackbird Interactive ha annunciato che il suo prossimo titolo di strategia in tempo reale di fantascienza Homeworld 3 verrà ritardato ancora una volta. La nuova data di uscita per il gioco è ora il 13 maggio, con accesso anticipato al gioco a partire dal 10 maggio. Attualmente è disponibile una demo di Homeworld 3 per lo Steam Next Fest. La demo, disponibile fino al 12 febbraio, presenta la modalità War Games con quattro mappe, diverse flotte sbloccabili e diversi artefatti. I progressi nella versione demo di War Games verranno trasferiti anche al gioco completo quando verrà finalmente lanciato.

Nell’annuncio, lo studio ha rivelato che la decisione di ritardare il lancio di Homeworld 3 è stata presa dopo i feedback che gli sviluppatori hanno ricevuto da un gruppo dedicato di giocatori che hanno avuto modo di giocare al gioco completo. Lo studio sta ancora lavorando sul gioco, apportando le modifiche finali che ritiene necessarie affinché il gioco raggiunga il livello di qualità che sta cercando. Lo sviluppatore ha scritto:

Articoli Consigliati Dragon’s Dogma 2: ecco il trailer sulla Vocazione del Combattente Valorant: disponibile il Pass evento Squame della fortuna

Vedervi condividere le tue esperienze, scambiare e discutere strategie e darci un feedback costante è stato incredibile. Questa era la prima volta che vedevamo il gioco su larga scala, il che è sempre un momento altrettanto emozionante e snervante. Recentemente abbiamo anche riunito un gruppo dedicato di giocatori esterni alle nostre organizzazioni per giocare al gioco completo. Ciò ha portato a ulteriori approfondimenti e prospettive che verranno incorporati per rendere Homeworld 3 la migliore esperienza possibile. Dopo un’attenta analisi del feedback, abbiamo preso la decisione di ritardare il lancio globale di Homeworld 3 fino al 13 maggio, con accesso avanzato fissato per il 10 maggio, per garantire che stiamo apportando le modifiche finali necessarie per fornire il livello di qualità che ci impegniamo e tu meriti.

Homeworld 3 sarà disponibile dal 13 maggio su PC, con accesso anticipato dal 10 maggio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

We have an important message regarding the launch date for Homeworld 3. pic.twitter.com/6bHrNAntsF — Homeworld (@HomeworldGame) February 7, 2024