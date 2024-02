Dragon’s Dogma 2: ecco il trailer sulla Vocazione del Ladro

Capcom ha rilasciato un nuovo trailer di Dragon’s Dogma 2, che mette in evidenza la Vocazione del Ladro in azione. Dai un’occhiata all’ultimo trailer dello State of Play di Sony. L’ultima Vocazione mostrava il Combattente in azione. Di seguito la descrizione tramite YouTube:

Il ladro attacca con velocità micidiale ed esegue rapidi fendenti con i suoi pugnali, ma possiede anche un’eccezionale agilità. Si ritira rapidamente dopo gli attacchi, sfrutta le occasioni per attaccarsi agli avversari e causa ingenti danni. Può anche rubare oggetti ai PNG e agli avversari.

Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato nel giugno 2022 per Xbox Series X/S, PS5 e PC, oltre un decennio dopo l’uscita del primo gioco. È sviluppato sul RE Engine ed è ambientato in un mondo quattro volte più grande dell’originale. I giocatori scelgono la forma delle vocazioni sia che affrontino i nemici con le spade o con incantesimi magici, e vari elementi come terreno e nemici creano scenari di combattimento dinamici durante il gioco. Gli NPC controllati dall’IA accompagnano i giocatori durante il loro viaggio per formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi. Oltre a personalizzare il proprio Arisen, i giocatori possono anche personalizzare il personaggio principale, che a sua volta può essere reclutata nell’Arisen di altri giocatori per prendere in prestito le proprie abilità e conoscenze. Dragon’s Dogma II sfrutta la potenza di RE ENGINE per creare una mappa del mondo circa quattro volte più grande del titolo originale che è densamente popolato di nemici, eventi e luoghi resi con la più recente tecnologia grafica.

Dragon’s Dogma 2 verrà lanciato il 22 marzo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.