Kadokawa Corporation acquisisce lo sviluppatore Acquire di Octopath Traveler

La società di media giapponese Kadokawa Corporation ha acquisito ACQUIRE, lo studio dietro i giochi della serie Octopath Traveler di Square Enix. Kadokawa afferma che ACQUIRE opererà come una consociata interamente controllata e afferma che intende “generare sinergie” tra tutte le sue filiali di sviluppo di giochi di proprietà, vale a dire FromSoftware e Spike Chunsoft. Di seguito il comunicato della società Kadokawa durante il suo recente rapporto sugli utili trimestrali:

Per rafforzare ulteriormente la capacità di creare proprietà intellettuale nei giochi, abbiamo trasformato ACQUIRE Corp. in una consociata interamente controllata. Per rafforzare la capacità di creare proprietà intellettuale nei giochi come parte della nostra strategia di business dei giochi, abbiamo trasformato ACQUIRE Corp. in una consociata interamente controllata. Con l’acquisizione della società, che ha prodotto titoli di successo da milioni di venditori, prevediamo di generare sinergie con le nostre filiali esistenti legate ai giochi, rafforzare le nostre capacità di pianificazione e sviluppo a livello di gruppo e migliorare la nostra gamma di giochi per console.

Articoli Consigliati Bandle Tale A League of Legends Story: pubblicato un nuovo trailer Dragon’s Dogma 2: ecco il trailer sulla Vocazione del Ladro

Sebbene ACQUIRE sia forse meglio conosciuto come co-sviluppatore dei giochi della serie Octopath Traveler, nei suoi primi anni lo studio ha sviluppato (e creato) i franchise di Tenchu ​e Way of the Samurai. In particolare, l’IP Tenchu ​​è di proprietà di FromSoftware, mentre Way of the Samurai è di proprietà di Spike Chunsoft ed entrambi sono di proprietà di Kadokawa Corporation. Considerata la storia di ACQUIRE con entrambi gli sviluppatori sopra citati, Kadokawa afferma che intende anche “promuovere la collaborazione con FromSoftware e Spike Chunsoft, con i quali ACQUIRE ha avuto un rapporto di cooperazione”.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Kadokawa Corporation has acquired Octopath Traveler series developer ACQUIRE from GungHo Online Entertainment! – It joins FromSoftware and Spike Chunsoft as Kadokawa Group subsidaries!https://t.co/vDKWwCBXpI pic.twitter.com/aeaxZdKMxl — Genki✨ (@Genki_JPN) February 8, 2024