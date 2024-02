Bandle Tale A League of Legends Story: pubblicato un nuovo trailer

Prima della sua uscita alla fine di questo mese, Riot Forge e Lazy Bear Games hanno pubblicato un cortometraggio animato per Bandle Tale: A League of Legends Story. Il gioco su Nintendo Switch e PC tramite Steam. Il trailer è intitolato “Food Stand Fiasco”, e offre un altro sguardo ai personaggi del gioco prima della sua uscita il 21 febbraio. Di seguito una panoramica del gioco:

Nel nuovo titolo di Riot Games, i fan possono giocare nei panni del proprio Yordle, uno dei tanti abitanti pelosi e bizzarri di Bandle City. Quando la rete dei portali di Bandle City non funziona correttamente e il loro mondo viene gettato nel caos, solo tu puoi ripristinare l’equilibrio. I giocatori possono riunire, creare e organizzare feste stravaganti per completare missioni con Teemo, Tristana, Veigar e molti altri amati campioni di League of Legends per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. Con la sua esperienza rilassata, il gioco piacerà a un vasto pubblico di appassionati di LoL, giocatori di “giochi accoglienti” e altro ancora.

OLTRE LE FORESTE DI BANDLE

Il gioco ti permette di scoprire la vita oltre le foreste di Bandle. Incontra creature bizzarre, raccogli materiali per creare oggetti assurdi e risveglia i portali magici mentre attraversi cinque nuove isole memorabili.

BANDLE CITY, PREPARATI A FAR FESTA!

Per una vita spensierata a Bandle City avrai bisogno di una sola cosa: zuppa di barbabietole! Ma no, che dico – di un sacco di divertimento! Organizza dei festival per assicurarti che i tuoi amici yordle siano sempre felici e spensierati. Sviluppa il tuo pollice verde e cucina dei piatti a chilometro zero per i tuoi ospiti, oppure sfoggia le tue abilità ingegneristiche e crea gadget per stupirli.

INCONTRA I CAMPIONI

Fai amicizia con personaggi esuberanti e forgia alleanze con i campioni di League of Legends, mentre sveli i misteri che ti circondano e risolvi i problemi della tua comunità, una toppa magica alla volta.

Bandle Tale: A League of Legends Story sarà disponibile dal 21 febbraio su Nintendo switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.