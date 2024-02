Inkulinati: annunciata la data della version 1.0

Disponibile in accesso anticipato dal gennaio 2023, Inkulinati si appresta ora ad uscire con la sua versione 1.0. Daedalic Entertainment e Yaza Games hanno infatti annunciato che lo strategico con i personaggi nei marginalia dei manoscritti medievali arriverà con la sua versione completa il 22 febbraio su PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass. Per l’occasione è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le parole degli sviluppatori in merito, nella pagina degli aggiornamenti del gioco su Steam:

Il vostro supporto e il vostro feedback durante il periodo di Accesso Anticipato sono stati preziosi per noi. I vostri commenti, suggerimenti, feedback, recensioni e parole di incoraggiamento hanno reso Inkulinati un gioco migliore. E dietro le quinte, abbiamo lavorato duramente per rendere Inkulinati un’esperienza coinvolgente e curata. Dal perfezionamento delle meccaniche di gioco e dalle innumerevoli nuove aggiunte, al miglioramento degli elementi visivi e all’eliminazione di numerosi bug. Inkulinati si è evoluto in un gioco di strategia ancora migliore.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita della versione 1.0 dello strategico con i personaggi dei manoscritti medievali, mentre vi lasciamo, qualora vogliate, al nostro provato della versione in accesso anticipato.