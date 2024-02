Whirlight No Time To Trip: annunciata nuova avventura grafica di imaginarylab

imaginarylab, studio italiano improntato sulle avventure grafiche (Willy Morgan and the Curse of Bone Town – 2020), ha annunciato Whirlight No Time To Trip, punta-e-clicca con viaggi nel tempo che mescola i pilastri tradizionali del genere con un mix di stili di gioco. La nuova avventura è prevista per il lancio su PC tramite Steam nel 2025. Successivamente su Nintendo Switch, PS4/PS5 e Xbox. Per l’occasione è stato pubblicato anche il reveal trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Qui sotto, gli screenshot.

Whirlight rende omaggio ai classici del punta-e-clicca come Sam & Max, Day of the Tentacle e Monkey Island, rivitalizzando il genere attraverso un aspetto distintivo: personaggi e sfondi sono originariamente creati come asset 3D, poi renderizzati in 2D per mantenere un’alta qualità visiva. Il risultato è uno spettacolo coinvolgente e imprevedibile adatto sia ai veterani che ai nuovi giocatori.

Whirlight inizia negli anni ’60 nei panni di un inventore eccentrico ma geniale di nome Hector. Dopo che un sogno lo spinge ad assemblare un dispositivo fatto di componenti sparsi per la sua città natale ispirata a Venezia/Burano, Verice Bay, Hector viene catapultato avanti nel tempo fino agli anni ’90. Lì incontra un’artista determinata di nome Margaret. Insieme, la coppia si imbarca in una missione attraverso spazio e tempo per scongiurare un’imminente catastrofe globale.

Qui sotto potete vedere il reveal trailer di Whirlight No Time To Trip.