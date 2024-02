FTC contro Microsoft per i recenti licenziamenti ad Activision Blizzard

La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha dichiarato che la decisione di Microsoft di procedere a licenziamenti di massa nella sua divisione giochi è in contraddizione con le precedenti dichiarazioni rilasciate in tribunale su come intendeva gestire l’attività Xbox in caso di acquisizione di Activision Blizzard.

Dopo la vittoria in tribunale di Microsoft dello scorso anno, che la FTC sta attualmente impugnando, l’azienda di Redmond ha completato l’acquisizione di Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari nell’ottobre 2023.

A gennaio, Microsoft ha annunciato l’intenzione di tagliare 1.900 posti tra Xbox, Bethesda e Activision Blizzard, pari a circa l’8% dei 22.000 dipendenti della divisione giochi.

In un messaggio inviato al personale, il capo di Xbox Phil Spencer aveva dichiarato che la decisione era stata presa dopo che i team dirigenziali di Microsoft e Activision Blizzard hanno “stabilito le priorità, identificato le aree di sovrapposizione e assicurato che siamo tutti allineati sulle migliori opportunità di crescita”.

In una denuncia inviata mercoledì alla Corte d’Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti (come riportato da Bloomberg), la FTC ha sostenuto che questa mossa è “incoerente con il suggerimento di Microsoft a questa Corte che le due società opereranno in modo indipendente dopo la fusione“.

“Inoltre”, ha aggiunto la FTC, “la riferita eliminazione di migliaia di posti di lavoro mina la capacità della FTC di ordinare un’efficace assistenza nel caso in cui il procedimento amministrativo in corso si concluda con l’accertamento che l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft ha violato la Sezione 7 del Clayton Act”.

Molti studi di Activision Blizzard sono stati colpiti dai licenziamenti, tra cui Sledgehammer Games, Toys 4 Bob e Blizzard.

Ricordiamo inoltre che proprio Blizzard ha recentemente annunciato la cancellazione di un titolo survival, dove oltre 100 persone che ci stavano lavorando sono state licenziate.