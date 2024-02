Assassin’s Creed RED e Star Wars Outlaws arriveranno nell’anno fiscale 25 (tra marzo ’24 e marzo ’25)

Ubisoft ha confermato le finestre di lancio di Assassin’s Creed Red e Star Wars Outlaws in un nuovo report finanziario: arriveranno nell’anno fiscale 25, ovvero tra marzo 2024 e marzo 2025.

Il report menziona specificamente “l’imminente uscita di Star Wars Outlaws nel 2024”, che quindi potrebbe essere lanciato prima del previsto. Ricordiamo poi che un post sul blog Disney a gennaio indicava una finestra di uscita alla fine del 2024, salvo poi essere smentita da parte di Ubisoft stessa.

Assassin’s Creed: Codename Red rimane fissato per l’anno fiscale 2025, ricordando che recenti leak, oltre a mostrare dettagli sulla storia, parlavano di una possibilità d’uscita a novembre 2024.

Per quel che riguarda le sue prospettive future il report cita: “la portata della line-up dell’anno 2024-25 sarà rivelata a maggio e includerà in particolare Assassin’s Creed Codename RED e Star Wars Outlaws sul lato premium, e The Division Resurgence e Rainbow Six Mobile sul lato free-to-play”.

Lo stesso rapporto sui guadagni conferma anche che il titolo per dispositivi mobile Android Valiant Hearts: Coming Home arriverà su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC entro il 31 marzo 2024.

Aspettiamo dunque maggio per sapere con più precisione quando arriveranno questi due titoli di Ubisoft.