Disney Speedstorm: arriva la stagione, Under the Sea

Da oggi 8 febbraio è disponibile Under the Sea, sesta stagione di Disney SpeedStorm, il kart game con i personaggi dell’universo Disney sviluppato da Gameloft, che per l’occasione ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia, e mostrato tutti i dettagli sul sito ufficiale:

La stagione è ispirata al classico La Sirenetta, e porta diversi nuovi contenuti nel gioco, tra cui il nuovo ambiente di gara Atlantica. e quattro nuovi piloti:

– Ariel, sarà sbloccabile tramite il livello premium del Golden Pass

– Ursula, sarà sbloccabile tramite il Season Tour

– Il Principe Eric, sarà sbloccabile tramite il livello gratuito del Golden Pass

– Re Tritone, sarà sbloccabile tramite un evento stagionale a tempo limitato

Qui sotto le abilità uniche dei nuovi piloti.

ARIEL – CACCIATRICE DI RELIQUIE

– Attivazione normale: Diverse reliquie del mondo umano compaiono sul percorso davanti ad Ariel. Raccogliere ogni reliquia aumenta passivamente la sua velocità massima.

– Attivazione caricata: Ariel spende tutte le reliquie raccolte e ottiene un aumento di velocità.

URSULA – STREGA DEL MARE

– Attivazione normale: Ursula usa le sue due anguille Flotsam e Jetsam per rallentare i corridori davanti a lei. Ogni anguilla segue un avversario diverso.

– Attivazione caricata: Ursula fa sì che i suoi avversari esprimano un desiderio sfortunato. Attiva un’aura per diversi secondi. Ogni volta che un avversario tocca l’aura, ottiene un aumento di velocità, ma perde brevemente la possibilità di guidare il kart.

PRINCIPE ERIC – SALPARE

– Attivazione normale: Il principe Eric evoca la sua nave semidiroccata e la controlla in modalità di guida assistita. La nave protegge Eric dallo stordimento e stordisce gli avversari al tocco.

– Attivazione caricata: La nave si precipita in avanti senza Eric, seguendo la pista. Può stordire diversi avversari e può subire diversi colpi prima di cedere.

RE TRITONE – TRIDENTE DEL TRITONE

– Attivazione normale: Re Tritone usa il suo tridente per lanciare un raggio di energia davanti a sé. Il raggio stordisce gli avversari quando viene colpito.

– Attivazione caricata: Re Tritone usa il suo tridente per lanciare un’ampia marea all’indietro. La marea segue la pista e stordisce gli avversari quando viene colpita.

Qui sotto potete vedere il trailer della nuova stagione di Disney Speedstorm, ricordando che il gioco è disponibile, free-to-play, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.