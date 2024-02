Street Fighter 6: ecco il gameplay trailer su Ed

Capcom ha rilasciato un nuovo trailer di Street Fighter 6, mostrando il prossimo personaggio DLC che si farà strada nel roster del gioco: Ed. Il trailer offre una bella vetrina delle diverse combo e abilità che i giocatori di Ed non vedono l’ora di mettere a segno. Ed si unirà al roster del picchiaduro il 27 febbraio e sarà disponibile come parte del Pass Anno 1 del gioco. Essendo la terza aggiunta a Street Fighter 6 come combattente DLC, Ed sarà seguito da Akuma, il cui arrivo nel gioco è previsto nella primavera del 2024.

Quando si tratta di gameplay, Ed sembra avere un set di mosse versatile, che spazia da raffiche di pugni dal ritmo frenetico, attacchi a medio raggio e la capacità di scattare dentro e fuori dalla distanza ravvicinata. Alcuni dei colpi speciali di Ed gli permettono di avvicinare i nemici. Il trailer mostra anche il nuovo livello Ruined Lab che sarà aggiunto al gioco. Il livello è essenzialmente un richiamo a Street Fighter 4, essendo l’arena in cui il boss principale della modalità Arcade Seth fu sconfitto. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le tue abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.

Street Fighter 6 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.