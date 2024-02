Rise of Ronin: pubblicato il primo video dietro le quinte

Koei Tecmo e Team Ninja hanno pubblicato il primo episodio dietro le quinte di Rise of Ronin (trovate qui la nostra Anteprima), fornendo nuovi dettagli e delineando diverse sfaccettature dello sviluppo. Mostra anche alcune nuove dinamiche di gioco fornendo allo stesso tempo più contesto sul ruolo del giocatore nella storia. Dai un’occhiata al trailer dello State of Play qui.

I giocatori fanno parte di una società segreta chiamata Veiled Edge. Ambientato durante il Bakumatsu, vengono separati dal loro Blade Twin durante un incidente, lasciandoli soli. Il modo in cui affrontano questa situazione costituisce una parte del viaggio, soprattutto quando incontri varie fazioni e personaggi storici con motivazioni uniche. Diverse scuole di pensiero iniziarono a fondersi durante il Bakumatsu mentre il Giappone affrontava malattie, disordini politici, povertà e sconvolgimenti. La sua rappresentazione va oltre le immagini, fino alla colonna sonora, con Inon Zur di Starfield chiamato come compositore. Lo sviluppatore discute anche della creazione di monumenti famosi e della composizione del mondo. Incontrerai territori governati da banditi e dovrai eliminarli, ma avventurarsi in città come Yokohama o Edo (prima che diventasse Tokyo) comporta altre sfide. Il prossimo episodio dietro le quinte parlerà in dettaglio del combattimento, quindi rimanete sintonizzati prima del lancio.

Rise of Ronin uscirà il 22 marzo su PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.