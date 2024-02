GTA Online: nuovi regali e premi disponibili per il Capodanno Lunare e San Valentino

In questa settimana si concentrano tre festività che GTA Online celebrerà contemporaneamente: il Capodanno lunare, il carnevale e il giorno di San Valentino. Per ciascuna di esse sono previsti regali, ricompense e bonus distinti. La prossima settimana è invece previsto il debutto del Gallivanter Baller ST-D (SUV). Questa nuova, ruggente 4 porte, modificabile con l’attrezzatura di Imani, sarà acquistabile da Legendary Motorsport a partire dal 15 febbraio. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica:

Regali del Capodanno lunare

Articoli Consigliati Nintendo Switch 2 sarà annunciato a marzo? Rise of Ronin: pubblicato il primo video dietro le quinte

Gioca a GTA Online nel corso di questa settimana per ricevere le nuove Maschera drago reale e Maschera drago mezzanotte. Inoltre, i giocatori che si sono persi gli articoli da collezione della settimana scorsa hanno una nuova opportunità di ottenere la Maschera drago in legno, l’Abito Capodanno lunare rosso, e la Maglietta Capodanno lunare nera. Infine, tutti coloro che effettueranno l’accesso tra l’8 e il 14 febbraio riceveranno in omaggio una Busta rossa con 188.888 GTA$, che si vedranno accreditati entro 72 ore sul proprio conto Maze Bank.

Tatuaggi con draghi gratuiti

Rendi più audace il tuo look con tatuaggi con draghi gratuiti per festeggiare l’occasione. I disegni disponibili presso i vari tatuatori includono Ammazzadraghi, Drago e fantasma, Murale drago e altri ancora.

Regali di carnevale

Festeggia la colorata e vivace festa del carnevale giocando a GTA Online questa settimana per ricevere gratis l’abito Prendisole carnevale, la Bandana carnevale, la Maglietta sportiva carnevale Bigness e il Cappello da pescatore carnevale Bigness. Offerta disponibile fino al 14 febbraio.

Regali di San Valentino

Si respira aria di romanticismo a San Andreas! Gioca a GTA Online in qualsiasi momento da oggi fino al giorno di San Valentino (14 febbraio) per ricevere gli Occhiali a cuore rossi e gli Occhiali a cuore gialli. E se siete dei tipi servizievoli, assumete durante la settimana il ruolo di guardia del corpo per ricevere gli Occhiali a cuore viola.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.