Nintendo Switch 2 sarà annunciato a marzo?

Nintendo Switch 2 (o come Nintendo sceglie di chiamare le sue console di nuova generazione) è nelle voci di corridoio da diversi mesi ormai, e con Switch che si avvicina al suo settimo anniversario tra meno di un mese, si specula su quando sarà il suo successore. annunciati continuano a scaldarsi. Ora, grazie al noto insider NateTheHate, potremmo avere qualche informazione in più a riguardo.

Intervenendo di recente nel podcast Game and Talk, NateTheHate ha affermato che Nintendo annuncerà la sua prossima console il mese prossimo, a marzo. L’insider non è a conoscenza della forma che assumerà l’annuncio – potrebbe essere qualsiasi cosa, da un semplice comunicato stampa a un trailer di presentazione, a un evento in piena regola, o qualsiasi cosa nel mezzo – ma lo dice in base a ciò che ha sentito dalla Gamescom dello scorso agosto. A marzo Nintendo inizierà ufficialmente a parlare del successore di Switch. Felipe Lima, il caporedattore di Universo Nintendo, ha confermato queste affermazioni, affermando in un rapporto che secondo le sue fonti, diversi studi first party e sviluppatori partner di Nintendo si stanno preparando ad annunciare i loro progetti anche a marzo, e che “diversi negozi al dettaglio sono ci stiamo muovendo per preparare l’inizio dei preordini per il sistema.”

Secondo alcune indiscrezioni, il rilascio della prossima console Nintendo è previsto nella seconda metà del 2024. Se questa è davvero la linea temporale che l’azienda intende seguire, un annuncio a marzo non sembra affatto inverosimile. Naturalmente, si dice anche che Nintendo abbia una presentazione diretta in programma per la prossima settimana, quindi è probabile che la società abbia in serbo alcuni annunci per lo Switch originale prima che sia pronto per passare al suo hardware di nuova generazione. Recentemente, Nintendo ha annunciato che Switch ha venduto 139,36 milioni di unità in tutto il mondo al 31 dicembre 2023.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.