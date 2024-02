Helldivers 2 stabilisce il record più alto di giocatori per PlayStation Studios su Steam

Helldivers 2 ha iniziato bene su Steam, con un record di giocatori simultanei superiore a qualsiasi precedente conversione per PC di un gioco PlayStation Studios. Secondo SteamDB, il numero massimo di giocatori simultanei del gioco è attualmente di 81.84. Ciò gli conferisce un numero massimo di giocatori simultanei più elevato rispetto a God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Part I o qualsiasi altro gioco Steam pubblicato da PlayStation Studios. Il titolo è stato annunciato per la prima volta durante un evento PlayStation Showcase a maggio 2023. L’attuale top 10 del numero massimo di giocatori simultanei raggiunto dai giochi PlayStation su Steam è il seguente:

Helldivers 2 (81,840) God of War (73,529) Marvel’s Spider-Man Remastered (66,436) Horizon Zero Dawn Complete Edition (56,557) The Last of Us Part I (36,496) Days Gone (27,450) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (13,539) Uncharted: Legacy of Thieves Collection (10,851) Ratchet & Clank: Rift Apart (8,757) Helldivers (6,744)

Sebbene i numeri di lancio del gioco su PC siano apparentemente motivo di celebrazione per Sony, l’inizio non è stato perfetto in termini di soddisfazione dei giocatori. Poco dopo l’uscita del gioco, giovedì, le recensioni sulla pagina Steam del gioco sono state classificate come “miste” , con solo il 52% circa delle recensioni inviate contrassegnate come positive. Il consenso generale tra le recensioni negative sembrava ruotare attorno ai problemi del server e alla tendenza del gioco a bloccarsi, con alcuni giocatori che collegavano quest’ultima all’uso del software anti-cheat nProtect GameGuard. Da allora, tuttavia, la situazione sembra essere leggermente cambiata e, sebbene il gioco sia ancora contrassegnato come “Misto” sul negozio Steam, il suo rapporto è migliorato, con circa il 68% delle recensioni che ora risultano positive.

