Helldivers 2: in arrivo un hotfix per risolvere i problemi di matchmaking e i bug

Arrowhead Game Studios ha rilasciato una dichiarazione, annunciando che sta lavorando attivamente per risolvere i problemi affrontati dalla versione PC di Helldivers 2. Prendendo sulla piattaforma di social media Twitter, una dichiarazione del game director Mikael Eriksson afferma che lo studio ha realizzato una patch per Helldivers 2, che arriverà prima su PC e successivamente su PS5. Di seguito la dichiarazione

Abbiamo realizzato una patch e stiamo per iniziare a giocare insieme a voi per verificare che funzioni come previsto. Se avrà successo, attiveremo un hotfix e lo pubblicheremo prima alla community di Steam, quindi lo distribuiremo ai giocatori PS5 il più rapidamente possibile.

Appena uscita, la versione PC di Helldivers 2 ha ricevuto non poche critiche da parte dei giocatori PC. Al momento in cui scrivo, la media delle recensioni Steam del gioco gli dà una valutazione “mista”. Sebbene molte recensioni di Steam lodino il gameplay del titolo e altri aspetti, i problemi di matchmaking, così come gravi bug che impediscono ai giocatori di giocare, sembrano essere i motivi principali delle recensioni negative. Nonostante la classificazione “Mista”, tuttavia, Helldivers 2 ha visto un lancio piuttosto positivo su PC. Il giorno del lancio, il gioco ha visto più di 57.000 giocatori simultanei su Steam. Al momento in cui scrivo, il gioco raggiunge attualmente il picco storico di 67.809 giocatori simultanei, rendendolo una delle migliori versioni per PC dei giochi Sony su PC. Il gioco riceverà inoltre supporto sotto forma di aggiornamenti che porteranno nuovi nemici, biomi, obiettivi e altro ancora. Sono previsti anche aggiornamenti gratuiti delle storie.

Helldivers 2 è disponibile su PC e PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

A message to the HELLDIVERS 2 community from Game Director Mikael Eriksson: pic.twitter.com/LC38UgcSQV — Arrowhead Game Studios (@ArrowheadGS) February 8, 2024