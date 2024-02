Magic The Gathering: pubblicato oggi Delitti al Maniero Karlov

Wizards of the Coast ha pubblicato oggi Delitti al Maniero Karlov, l’ultimo set per il famoso gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG). Ambientato nel vasto paesaggio urbano di Ravnica, questo set a tema investigativo evoca i classici stilemi dei gialli, mentre i giocatori indagano su una serie di omicidi a sangue freddo legati a una cospirazione più grande. Con enigmi intriganti e indizi criptici da raccogliere, Delitti al Maniero Karlov è anche il primo set di Magic a introdurre le Buste di gioco, un modo completamente nuovo di giocare e sperimentare Magic: The Gathering. Delitti al Maniero Karlov è stato pubblicato su MTG Arena il 6 febbraio e oggi viene lanciato in formato cartaceo.

Al Maniero Karlov si è verificata una serie di omicidi e gli obiettivi sono i membri dell’elite di Ravnica. Mentre la città è sull’orlo del caos, serviranno gli individui migliori e più brillanti per risolvere un caso molto più intricato di quanto sembri a prima vista. Nel disperato tentativo di risolvere il mistero e sciogliere le tensioni tra le Gilde, l’Agenzia Investigativa Magicologica di Ravnica arruola il brillante e affascinante detective Alquist Proft, l’Assassino Fantasma Kaya e il giovane fatato Kellan, per indagare e svelare il vero assassino che si annida in un gruppo iconico e pittoresco di sospettati.

Le prime ad apparire sulla scena per il lancio di Delitti al Maniero Karlov sono state le nuove Buste di gioco, disponibili per la prima volta in assoluto. Combinando la giocabilità delle Buste per draft con la divertente esperienza di apertura delle Buste dell’espansione, le Buste di gioco offrono una miscela gratificante di gameplay e collezionabilità. Con l’opportunità di estrarre un maggior numero di Rare e Rare Mitiche, queste nuove buste sono il sospettato numero uno per i giocatori che desiderano godersi un’esperienza di gioco Limited più ricca.

Magic: the Gathering: Delitti al Maniero Karlov include Buste di gioco, Collector Booster, mazzi Commander, Prerelease Pack, e Bundle.