Fortnite: tornano le Tartarughe Ninja con Cowabunga

Le Tartarughe Ninja tornano nella Battaglia Reale di Fortnite con Cowabunga, per affrontare la loro nemesi, Shredder. Cowabunga inizia adesso con la soluzione rapida v19.20 di oggi 9 febbraio. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

I giocatori possono impugnare le katane di Leonardo e i nunchaku di Michelangelo e sbloccare le ricompense a tema Tartarughe Ninja nel gioco. L’evento termina il 27 febbraio, alle 15:00 ora italiana.

Qui sotto una parte della descrizione dell’evento, sul sito ufficiale tutti i dettagli:

Esci dal guscio con le armi ninja, il ritorno del driftboard e Pizza Party, il tutto mentre completi incarichi Cowabunga per ottenere Ooze. Più Ooze ottieni, più progredisci nel percorso ricompense gratuite di Cowabunga! La ricompensa finale di questo percorso è una delle invenzioni più ingegnose di Donatello: il deltaplano Tartadirigibile.

Se acquisti il potenziamento Percorso ricompense premium, sblocchi in automatico il costume di Shredder. Il percorso delle ricompense premium è un livello di ricompense extra che potrai sbloccare mentre avanzi nel percorso ricompense gratuite. Super-potenziato dallo stesso mutageno che ha dato la vita alle Tartarughe ninja, il costume Super Shredder è la ricompensa finale del percorso. Sei un fan di LEGO Fortnite? Sia Shredder sia Super Shredder hanno uno stile LEGO!

Qui sotto il trailer del nuovo evento.